"Путин метко сказанул": Американцы вступились за президента России после дерзости СМИ

Американцы под публикацией в Mediate вступились за президента России, которого попыталась было поймать на слове журналистка "Эй-би-си ньюс". "Путин метко сказанул", - оценили граждане США ответ президента о правах человека и своём "страхе".

Напомним, после саммита президенты России и США в Женеве Владимир Путин и Джо Байден провели по отдельности пресс-конференции. Журналистка "Эй-би-си ньюс" Рэйчел Скотт попыталась было поймать Путина на слове, задавая провокационные вопросы про то, что он якобы боится, про права человека и про Алексея Навального.

Глава государства на провокацию не поддался и напомнил о том, что "в Соединённых Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определённые политические организации в России, в то же время объявили Российскую Федерацию врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России". Путин также пояснил, что "объявление иностранным агентом не прекращает деятельность той или иной организации", но "если организация имеет экстремистский характер, это другая история". В том числе напомнил о том, что упомянутая журналисткой структура публично призывала к массовым беспорядкам, а также вовлекала, вопреки закону, в уличные акции и несовершеннолетних.

Журналистка задала ещё один провокационный вопрос о "политических противниках" Путина, которых якобы "кого убьют, кого в тюрьму бросят". На что президент России напомнил о событиях начала января этого года, когда в Конгресс США пришли американские граждане со своими политическими требованиями. Их же в итоге объявили внутренними террористами, десятки людей были арестованы.

"Хочу ещё раз подчеркнуть: мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас", - резюмировал Путин.

И американцы его поддержали. Под публикацией в Mediate, посвящённой журналистке Скотт, многие граждане США вступились за президента России.

"Путин метко сказанул. Негоже Америке читать нотации другим насчёт преследования политических оппонентов, когда у Байдена у самого рыльце в пушку", - высказал своё мнение WutYouTalkinBoutUS.

Интернет-пользователь под ником "BIG DOG" считает, что журналистка "просто работала на публику и пиарилась".

"В американских тюрьмах народу сидит больше всего на свете, а США учинили преступление века в Ираке, но почему-то Путин должен стоять и выслушивать нотации о "правах человека (цитата по ИноСМИ)", - возмутился американец.

"Зато Путин, в отличие от Байдена, отвечал не с телесуфлёра и на все вопросы подряд", - обратил внимание пользователь "Concerned?".