"Путин хочет поставить нас на колени": Кикакбидзе списал обострение между Москвой и Тбилиси на Россию

Проживающий в Тбилиси 81-летний Вахтанг Кикабидзе в разговоре с изданием Крым.Реалии выразил свое мнение о "российской агрессии" в Грузии и в Украине, о протестах в Тбилиси и о новом президенте Владимире Зеленском.

По словам Кикабидзе, у Владимира Путина "мозги работают" на восстановление Советского Союза, но на грузинах "сломалась палка". Поэтому теперь подобный сценарий Кремль пытается реализовать на Украине и в Молдове. Более того, недавнее прекращение авиасообщения с Тбилиси и призывы отказаться от грузинских вин Кикабидзе тоже списывает на Путина, который "хочет поставить грузин на колени, но люди не встанут".

Кикабидзе также отметил, что мировое сообщество пока закрывает глаза на проблемы Грузии, потому что это "маленькая страна". Но вот с Украиной уже так не получилось.