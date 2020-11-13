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"Путин хочет перетряхнуть политэлиту": Вслед за Хазиным своим прогнозом поделился Белковский
13 ноября 2020, 20:10 • 106 • Политика
Российский политолог Станислав Белковский вслед за экономистом Михаилом Хазиным поделился своим политическим прогнозом о будущем России. По его словам, президент РФ Владимир Путин хочет перетряхнуть политэлиту.
Так Белковский прокомментировал отставку сразу пяти министров из правительства. Он напомнил, как менялось прошлое правительство. Тогда президент решил сменить расслабленного вальяжного увальня Дмитрия Медведева на энергичного менеджера, способного работать по 24 часа в сутки. Примечательно, что это ничуть не испортило отношений между Путиным и Медведевым.
Сейчас решается вопрос о выдвижении Медведева в сенаторы или депутаты на парламентских выборах в 2021 году. Однако против этой инициативы выступают спикер Совфеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
О том, что Путин устроит "чистку элит" после президентских выборов в США, ранее говорил экономист Михаил Хазин. По его словам, глава государства недоволен тем, что чиновники не могут добиться уверенного экономического роста. Эксперт уверен, что нынешняя прозападная элита делала всё, чтобы этого роста не было.
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