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"Путин хочет, чтобы Украина не существовала": Климкин заявил о "невозможности" договориться с Россией

26 июля 2019, 11:39  •  37 • В мире
Глава МИД Украины выступил с очередным громким заявлением. По его словам, по вопросу Донбасса с Россией "договориться невозможно", а все потому, что якобы "Путин хочет, чтобы Украина не существовала".
Об этом украинский министр, стоящий на пороге своей отставки, заявил во время встречи в Veteran Hub. По его словам, Россия "использует Донбасс для того, чтобы в дальнейшем федерализировать всю Украину".
Климкин добавил, что "какая-то ситуативная" договоренность с Россией нужна – о "прекращении горячей фазы войны", к примеру, но заключить относительно Донбасса соглашение невозможно.
"Заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, к которой мы с вами стремимся, не существовала", - утверждает глава украинского МИД.
Кроме того, Климкин утверждает, что Россия хочет сделать Донбасс "контролируемой территорией", что приведет к "развалу Украины".
Пока министр предается свои "глубокомысленным рассуждениям", Донбасс замер в ожидании новых провокаций со стороны ВСУ. Совсем недавно, всего за несколько часов до "бессрочного перемирия", военные Украины открыли из минометов 120 мм огонь по мирным жителям Первомайска.
Пострадали семь человек, в том числе двое детей - девочка-подросток и трехлетняя малышка. За жизнь последней боролись врачи-реаниматологи. Убита одна женщина.

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