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"Путин каждый день думает, как уничтожить демократию США" - менеджер по импичменту Трампа
02 февраля 2020, 03:24 • 35 • Политика
Конгрессмен и менеджер по импичменту президента США Дональда Трампа заявил в сенате, что президент России Владимир Путин просыпается каждое утро и каждый вечер ложится спать, пытаясь понять, как уничтожить американскую демократию.
Президент России Владимир Путин просыпается каждое утро и каждый вечер ложится спать, пытаясь понять, как уничтожить американскую демократию. Об этом с трибуны заявил менеджер по импичменту президента США конгрессмен Джейсон Кроу.
Видеозапись соответствующего выступления была опубликована в Twitter и вызвала множество комментариев пользователей. Большинство вспоминает "Красную угрозу" времён холодной войны.
Напомним, что в США с 2016 года разгоняют тему о "российском вмешательстве" и работе Дональда Трампа на Кремль. Несмотря на то что за последние четыре года всё это было не раз опровергнуто и высмеяно, Демократическая партия США продолжает раскручивать эти фейки.
Фото: скриншот Twitter/@aaronjmate
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