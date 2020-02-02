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"Путин каждый день думает, как уничтожить демократию США" - менеджер по импичменту Трампа

02 февраля 2020, 03:24  •  35 • Политика
Конгрессмен и менеджер по импичменту президента США Дональда Трампа заявил в сенате, что президент России Владимир Путин просыпается каждое утро и каждый вечер ложится спать, пытаясь понять, как уничтожить американскую демократию.
Президент России Владимир Путин просыпается каждое утро и каждый вечер ложится спать, пытаясь понять, как уничтожить американскую демократию. Об этом с трибуны заявил менеджер по импичменту президента США конгрессмен Джейсон Кроу.
Видеозапись соответствующего выступления была опубликована в Twitter и вызвала множество комментариев пользователей. Большинство вспоминает "Красную угрозу" времён холодной войны.
"Это пародия на то, что "прогрессисты" были вовлечены в это безумие холодной войны - и что так мало людей, кто этому противостоит", - комментирует в Twitter @aaronjmate.
"Разве Обама не высмеивал за это же самое Ромни? А теперь все должны притворяться, что русские могут напасть в любую минуту?" - пишет @SheriAlba.
"Я ничего не знал о Джейсоне Кроу до этого выступления в сенате. Не видел такой просчитанной ксенофобии со времён Буша/Чейни. Глубокий ущерб, который эти люди нанесли нашим международным отношениям, приводит в бешенство", - отмечает @JayneKBerry1.
Напомним, что в США с 2016 года разгоняют тему о "российском вмешательстве" и работе Дональда Трампа на Кремль. Несмотря на то что за последние четыре года всё это было не раз опровергнуто и высмеяно, Демократическая партия США продолжает раскручивать эти фейки.
Фото: скриншот Twitter/@aaronjmate

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