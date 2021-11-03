"Путин использует оружие массового поражения": Климкин придумал новую причину ненавидеть Россию

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин придумал новую причину ненавидеть Россию. По его словам, президент России Владимир Путин использует против Киева "оружие массового поражения" - энергетику.

Климкин заявил, что Путин не собирается вторгаться на Украину в ближайшее время, однако он пытается поднять ставки. В частности, речь идёт об отказе России поставлять соседней стране уголь, на котором работают украинские электростанции.

В Минэкономразвития России объяснили запрет на экспорт угля тем, что данного ресурса не хватает для обеспечения нужд внутреннего рынка. Украинские же политики увидели в этом "заговор" Кремля.

Путин поднимает ставки. И то, что он сейчас делает, это в первую очередь использование энергетического оружия, классического оружия массового уничтожения. Такой вирус, если хотите,

- отметил экс-глава МИД Украины, выступая в эфире "Радио НВ".

Впрочем, самой большой угрозой для страны Климкин считает не перспективы остаться без отопления и электричества, а раздачу паспортов России жителям Донбасса.

Отметим, что ранее блогер Сергей "Zergulio" Колясников, комментируя решение Москвы приостановить экспорт угля, заявил, что никакой "энергетической блокады" тут нет. А есть свободный рынок и разорванные отношения с Россией. Ведь если бы украинские политики не пытались любыми средствами насолить Москве, то Россия обязательно предложила бы выгодные условия по торговле.