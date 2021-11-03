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"Путин использует оружие массового поражения": Климкин придумал новую причину ненавидеть Россию
03 ноября 2021, 02:20 • 70 • Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин придумал новую причину ненавидеть Россию. По его словам, президент России Владимир Путин использует против Киева "оружие массового поражения" - энергетику.
Климкин заявил, что Путин не собирается вторгаться на Украину в ближайшее время, однако он пытается поднять ставки. В частности, речь идёт об отказе России поставлять соседней стране уголь, на котором работают украинские электростанции.
В Минэкономразвития России объяснили запрет на экспорт угля тем, что данного ресурса не хватает для обеспечения нужд внутреннего рынка. Украинские же политики увидели в этом "заговор" Кремля.
- отметил экс-глава МИД Украины, выступая в эфире "Радио НВ".
Впрочем, самой большой угрозой для страны Климкин считает не перспективы остаться без отопления и электричества, а раздачу паспортов России жителям Донбасса.
Отметим, что ранее блогер Сергей "Zergulio" Колясников, комментируя решение Москвы приостановить экспорт угля, заявил, что никакой "энергетической блокады" тут нет. А есть свободный рынок и разорванные отношения с Россией. Ведь если бы украинские политики не пытались любыми средствами насолить Москве, то Россия обязательно предложила бы выгодные условия по торговле.
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