"Путин играл": Михаил Хазин - о тайне 2024 года и новом президенте России

Михаил Хазин высказался о глобальной цели Владимира Путина и интриге 2024 года, когда мы будем выбирать нового лидера страны. Как известно, Владимир Владимирович согласился с "окном возможностей", которое позволит ему участвовать в выборах. Однако в этом и есть самая большая тайна, считает эксперт. "Путин играл", - сказал Михаил Хазин.

Экономист и политолог Михаил Хазин высказался об интриге 2024 года, когда России предстоит решить, кто будет президентом страны. Как известно, президент России Владимир Путин согласился с так называемым обнулением сроков и собственной возможностью вновь баллотироваться в качестве первого лица страны. Однако решение об участии в кампании им не принято. Более того, как неоднократно подчёркивал сам Путин, сейчас время работать, а не заниматься политическими предсказаниями.

Михаил Хазин полагает, что "окно возможностей" для участия в президентской кампании Владимир Путин оставил не для того, чтобы вновь избираться. О своей позиции эксперт высказался в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT:

У меня ощущение, что Путин играл. У него было две задачи - справиться с внутренними бесами (в политической элите страны. - Ред.) и внешними. Ситуация такая: поскольку внешние силы защищают бесов, пока ты не ограничишь их, бороться сложно - может быть, он (Владимир Путин. - Ред.) и справился бы, но ресурс был бы потрачен сумасшедший. Он 9 мая на Красной площади сказал, обращаясь в том числе к президенту США Джо Байдену, что в зоне нашей ответственности мы будем принимать решения, и даже не в России, а в мире. Это было условие. И оно было принято, раз встреча в Женеве состоялась.

Итак, продолжил Михаил Хазин, договорённости между Россией и США были достигнуты, но теперь они должны быть реализованы. Механизм реализации Хазин называет "новой Ялтой". И формирование такого механизма мы увидим в 2022 и 2023 годах.