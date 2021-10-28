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"Путин играл": Михаил Хазин - о тайне 2024 года и новом президенте России
28 октября 2021, 13:20 • 284 • Политика
Михаил Хазин высказался о глобальной цели Владимира Путина и интриге 2024 года, когда мы будем выбирать нового лидера страны. Как известно, Владимир Владимирович согласился с "окном возможностей", которое позволит ему участвовать в выборах. Однако в этом и есть самая большая тайна, считает эксперт. "Путин играл", - сказал Михаил Хазин.
Экономист и политолог Михаил Хазин высказался об интриге 2024 года, когда России предстоит решить, кто будет президентом страны. Как известно, президент России Владимир Путин согласился с так называемым обнулением сроков и собственной возможностью вновь баллотироваться в качестве первого лица страны. Однако решение об участии в кампании им не принято. Более того, как неоднократно подчёркивал сам Путин, сейчас время работать, а не заниматься политическими предсказаниями.
Михаил Хазин полагает, что "окно возможностей" для участия в президентской кампании Владимир Путин оставил не для того, чтобы вновь избираться. О своей позиции эксперт высказался в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT:
Итак, продолжил Михаил Хазин, договорённости между Россией и США были достигнуты, но теперь они должны быть реализованы. Механизм реализации Хазин называет "новой Ялтой". И формирование такого механизма мы увидим в 2022 и 2023 годах.
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