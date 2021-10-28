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"Путин играл": Михаил Хазин - о тайне 2024 года и новом президенте России

28 октября 2021, 13:20  •  284 • Политика
Михаил Хазин высказался о глобальной цели Владимира Путина и интриге 2024 года, когда мы будем выбирать нового лидера страны. Как известно, Владимир Владимирович согласился с "окном возможностей", которое позволит ему участвовать в выборах. Однако в этом и есть самая большая тайна, считает эксперт. "Путин играл", - сказал Михаил Хазин.
Экономист и политолог Михаил Хазин высказался об интриге 2024 года, когда России предстоит решить, кто будет президентом страны. Как известно, президент России Владимир Путин согласился с так называемым обнулением сроков и собственной возможностью вновь баллотироваться в качестве первого лица страны. Однако решение об участии в кампании им не принято. Более того, как неоднократно подчёркивал сам Путин, сейчас время работать, а не заниматься политическими предсказаниями.
Михаил Хазин полагает, что "окно возможностей" для участия в президентской кампании Владимир Путин оставил не для того, чтобы вновь избираться. О своей позиции эксперт высказался в эфире программы "Антонимы" на телеканале RT:
У меня ощущение, что Путин играл. У него было две задачи - справиться с внутренними бесами (в политической элите страны. - Ред.) и внешними. Ситуация такая: поскольку внешние силы защищают бесов, пока ты не ограничишь их, бороться сложно - может быть, он (Владимир Путин. - Ред.) и справился бы, но ресурс был бы потрачен сумасшедший. Он 9 мая на Красной площади сказал, обращаясь в том числе к президенту США Джо Байдену, что в зоне нашей ответственности мы будем принимать решения, и даже не в России, а в мире. Это было условие. И оно было принято, раз встреча в Женеве состоялась.
Итак, продолжил Михаил Хазин, договорённости между Россией и США были достигнуты, но теперь они должны быть реализованы. Механизм реализации Хазин называет "новой Ялтой". И формирование такого механизма мы увидим в 2022 и 2023 годах.
"Механизм может быть в старом формате, но с новыми правилами и новыми действующими лицами. И после этого Путин может уходить, потому что он восстановит Великую Империю. Другой вопрос, кто будет входить в Империю и как она будет управляться. Но, думаю, этим будут заниматься уже следующие (лидеры. - Ред.)", - завершил свой тезис Михаил Хазин.

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