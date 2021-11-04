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"Путин и Си спасли планету": Читатели немецкого Spiegel возмутились обвинениями Байдена

04 ноября 2021, 08:45  •  32 • Политика
Читатели немецкого издания Spiegel с возмущением отреагировали на выступление Джо Байдена на климатическом саммите, в котором он обвинил Владимира Путина в замалчивании "пожаров в тундре". Они напомнили главе Белого дома, что "Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты".
На днях президент США Джо Байден, выступая на конференции ООН по изменению климата в Глазго, упомянул в своей речи климатические проблемы России. При этом политик заявил, что "у Путина горит тундра", чем изрядно повеселил весь мир. Однако немецкие читатели не скрывают возмущения несправедливыми обвинениями Байдена в адрес глав России и КНР.
Вот что они пишут в комментариях к статье, в которой цитируется речь американского президента:
"Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчете на одного китайца", - пишет один из пользователей.
Другой комментатор удивляется: "И чего Байден ругает лидеров Росси и Китая? Путин и Си хотя бы спасли планету от выхлопов, которыми испортили бы атмосферу несущие их в Рим и Глазго самолеты". Он также отметил, что 25-я конференция по климату "не имеет ни ценности, ни смысла".
С этим согласен третий читатель, который напомнил, что винить в загрязнении окружающей среды следует скорее великих и "непогрешимых" США с ФРГ, поскольку именно они со времен начала индустриальной эры выдали в атмосферу большую часть индустриальных выхлопов углекислого газа.
Напомним, конференция СОР26 в шотландском Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. Она уже успела навлечь на себя гнев и насмешки общественности, поскольку участники прибыли на саммит на огромном количестве частных джетов и автомобильных кортежах, а президент Украины Зеленский вообще умудрился прогулять собственное выступление.

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