"Путин и Шойгу спланировали в тайге": Сатановский нашёл "русский след" в ЧП в Суэцком канале

Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале заметил, что в ЧП с блокировкой Суэцкого канала обязательно должны найти "русский след". Эксперт подсказал, где именно следует искать, иронично заметив, что "Путин и Шойгу всё спланировали в тувинской тайге".

Как пишет Сатановский, контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, наносит мировой торговле урон почти в 10 миллиардов долларов в день. Всё потому, что через канал идёт около 12% мировой торговли, отмечает эксперт. Но главное в том, указывает Сатановский, что и в этом ЧП обязательно найдут "русский след" - пусть корабль шёл из Китая и под флагом Панамы, а экипаж состоит из одних индусов.

"Русский след где?! Не может же такого быть, чтоб его не было. Не бывает такого. Так что выдвинем свою версию событий, основываясь на том, на что оно всё "сильно похоже". Такую формулу обычно политики и пресса к нам применяют по любому случаю", - пишет Сатановский.

Он решил "подкинуть" журналистам версию, по которой потом даже можно снять фильм. Сатановский начал с того, что британская королева, расстроенная "враньём" американской супруги своего внука, завела новых корги, а Путин в это время вакцинировался.

"Казалось бы, при чём тут это? Но, как известно, всё в этом мире связано с Россией и всё, что связано с Россией, связано с Путиным. Параллельно у любимого мировым сообществом российского узника Навального пропал сон, а его жена опять улетела в Германию. Что несомненно тоже связано с отдыхом Путина и Шойгу в тувинской тайге, где они, в отдалении от пронырливых газетчиков, всё выше- и нижеописываемое и запланировали", - иронично пишет Сатановский.

Частью "дьявольски хитрого плана", по его словам, стал и глава российского МИД Сергей Лавров, который полетел в Пекин.

"Напомним: сухогруз вышел к Суэцу именно из китайского порта. Совпадение? Не думаем", - замечает политолог.

На мель корабль сел, конечно, не случайно - можно увидеть в этом "руку ГРУ", которая "травила" Скрипалей.

"Русские всегда в Египте славились масштабными земляными работами. Так они в своё время там и Асуанскую плотину построили. Результат налицо. Вопрос только: какие санкции за это против России вводить и когда. Но это дело наживное. Отработают", - заключил эксперт.