"Путин громко хохотал": Книга Болтона, запрещённая в США, – что в ней?

Автор:

Сергей Латышев

В пересказах газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal, как отмечает Русская служба Би-би-си, "книга Болтона уже разошлась на анекдоты". Из неё, действительно, забавно было узнать, что хозяин Белого дома не ведал, что Британия – ядерная держава, и не был уверен, не является ли Финляндия частью России. Хотя на самом деле это нормальный уровень знаний об окружающем мире американского дельца себе на уме, занявшего президентское кресло в возрасте, когда не очень хочется узнавать что-то новое.

Джинн выпущен из бутылки

Тем нелепее выглядят лишь подогревающие общественный интерес к мемуарам Болтона попытки администрации Трампа не допустить до магазинных прилавков уже напечатанный тираж книги. Минюст США, выполняющий также функции Генеральной прокуратуры, обратился в суд, потребовав от издательства Simon & Schuster приостановить публикацию мемуаров обиженного Трампом чиновника, уволенного президентом за запредельную агрессивность после полутора лет работы в его администрации.

В иске утверждается, что книга Болтона, который занимал пост советника Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, насчитывающая 592 страницы, "переполнена секретной информацией" и что он грубо нарушил подписанное обязательство о неразглашении гостайны. Поэтому рукопись может быть опубликована только после того, как её содержание будет повторно изучено в Совете национальной безопасности США. Желание не допустить появления мемуаров до ноябрьских президентских выборов тут совершенно очевидно. Не исключено, что федеральный суд в Вашингтоне может предъявить Болтону уголовное обвинение в связи с раскрытием в его книге "Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома" государственной тайны. Хотя это было бы совсем глупо, ибо сделало бы из того героя.

Экс-советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон всегда готов снести всех. Фото: Ron Sachs / Globallookpress

Можно легко спрогнозировать, что остановить дальнейшее распространение книги у Белого дома не получится и она в результате нанесёт Трампу и его перспективам переизбраться больший ущерб, чем если бы не было всей этой возни. Её выход в свет уже был отложен вначале до мая, потом до 23 июня, однако долго так продолжаться не может в стране, которая называет себя демократической, а запретный плод, как известно, самый сладкий.

Итак, какую же "секретную информацию" о Трампе и его администрации раскрыл Болтон в своей полузапрещённой книге?

Путин, Си Цзиньпин и другие манипулируют некомпетентным Трампом

Трамп, будучи "потрясающе несведущим" в международных вопросах, поддаётся на манипуляции, чем пользуются ведущие мировые политики во главе с президентом России Владимиром Путиным, предпочитающие общаться с ним по этой причине без посторонних, утверждает Болтон.

Бывший советник Трампа вспоминает в этой связи телефонный разговор между президентами США и России, в ходе которого Путин сравнил проамериканского лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с ненавидящей хозяина Белого дома бывшим кандидатом в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон. Болтон назвал это сравнение "великолепным примером пропаганды в советском стиле". Однако, говорится в мемуарах, манипулятивные "доводы Путина в основном убедили Трампа". Российского лидера автор книги называет "умным" и "жёстким", способным очень хорошо "разыграть плохие карты на руках". Болтон объясняет это тем, что Путин посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, в то время как Трампу "не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них".

Болтон убеждён, что Путин полностью переиграл Трампа на саммите в Хельсинки, куда тот согласился поехать, выяснив у тогдашнего главы администрации Белого дома генерала в отставке Джона Келли, что Финляндия – это не Россия. Его особенно возмутило, хотя Трамп тогда сказал чистую правду, что больше верит президенту России, чем собственным спецслужбам. "Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки", – пишет экс-советник Трампа.

Трамп – китайцам: Помогите выиграть выборы

Приведя забавный эпизод, когда Трамп в ходе встречи с тогдашним британским премьером Терезой Мэй удивлённо воскликнул: "О, так вы ядерная держава?" – Болтон коснулся контактов своего шефа с китайским лидером Си Цзиньпином.

Так, в ходе беседы на саммите G20 в Японии в июне 2019 года, когда Си Цзиньпин посетовал на критику Китая в США, хозяин Белого дома, согласно версии Болтона, повёл себя так:

Трамп тотчас предположил, что его собеседник имел в виду демократов... сказав, что среди демократов действительно существует большая враждебность... Затем он ошеломительно переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, намекая на экономические возможности КНР повлиять на избирательную кампанию, умоляя Си Цзиньпина обеспечить ему победу. Он подчеркнул важную роль фермеров и влияние, которое может оказать на исход выборов увеличение закупок соевых бобов и пшеницы Китаем.

Болтон: Трамп неадекватен в общении

Болтон считает, что Трамп вообще "странно" ведёт себя с зарубежными политиками, приведя в качестве примера несколько "пугающих" эпизодов, когда, например, тот вдруг поднял тему Перл-Харбора во время переговоров с японским премьером Синдзо Абэ. А перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном Трамп решил завалить его "американскими подарками", включая и товары, подпадающие под введённые США санкции. После встречи с Кимом Трамп поручил госсекретарю США Майку Помпео во время визита в Пхеньян лично вручить северокорейскому вождю копию диска Rocket Man Элтона Джона, подписанную певцом. Эту кличку американский президент придумал в своё время для Ким Чен Ына. Естественно, хитрый Помпео уклонился от выполнения поручения.

Выйти из НАТО, наказать Киев, "уйти отовсюду"

Болтон утверждает, что Трамп серьёзно рассматривал возможность выхода США из НАТО, если европейские страны – члены альянса быстро не увеличат его финансирование. "Мы просто уйдём и не будем защищать тех, кто не платит", – заявил Трамп Болтону накануне саммита НАТО летом 2018 года. А когда тот попытался президента переубедить, Трамп недовольно бросил в ответ: "Тебе хочется сделать что-то историческое?"

Экс-советник Трампа по нацбезопасности сильно критикует своего шефа за то, что, будучи искренне уверенным, что Киев помогает демократам избавиться от него с помощью импичмента ("Украинагейт"), тот заморозил военную помощь Украине с целью оказания давления на её президента Владимира Зеленского. Это "крайне расстроило" Болтона, вынудив его обратиться с жалобой к главе Минюста и к юридическому советнику Белого дома.

Я думал, что вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента,

– жалуется в своих мемуарах Болтон.

Беспокоит Болтона и то, что Трамп постоянно требует от своих генералов "вывода войск с Ближнего Востока, из Африки и Европы". На одном из совещаний с высшими чинами Пентагона, которое состоялось в часто посещаемом президентом гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси), тот огорошил их таким заявлением: "Я хочу уйти отовсюду".

Гадюшник в Белом доме

Согласно Болтону, в Белом доме процветают интриги (кстати, а где их нет?), отношения между советниками президента далеки от дружеских, над Трампом за его спиной откровенно смеются. Тогда как сам президент "задним числом меняет своё мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и по-прежнему удивительно несведущ в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве".

Госсекретарь Помпео, например, внешне всегда лояльный по отношению к Трампу, на самом деле, по свидетельству Болтона, считает своего шефа "идиотом" и "треплом" и уверен, что политика Трампа в отношении Северной Кореи "обречена на провал".

Болтон убеждён, что Трампу вообще не нужны никакие советники, поскольку во время "бесполезных" брифингов по вопросам разведки и национальной безопасности президент больше говорил сам, чем выслушивал мнение специалистов.

Реакция Трампа: Болтон "злобный скучный дурак"

Естественно, Трамп не тот человек, кто будет спокойно выслушивать столь серьёзные обвинения в свой адрес от деятеля, который благодаря ему (ни один другой президент никогда бы не назначил Болтона на такой высокий пост из-за репутации ультраконсерватора и империалиста старых времён) находился 18 месяцев на политическом олимпе, а теперь, когда до выборов всего несколько месяцев, дискредитирует его, льёт воду на мельницу демократов.

Президент США не остался в долгу перед своим бывшим сотрудником, охарактеризовав его как "чокнутого", "злобного скучного дурака", а его книгу – как "чрезвычайно нудную" и лживую. По словам Трампа, Болтон "хотел только воевать", плохо разбирался в доверенной ему работе, за что "был отвержен и благополучно отстранён".

Что имеем в сухом остатке?

Итак, что можно обо всём этом сказать, враньё это или нет? В целом, разумеется, нет, хотя Трамп, конечно, не умолял Си Цзиньпина обеспечить ему второй президентский срок, чему есть и другие свидетели, опровергающие сейчас Болтона.

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин – главные бенефициары упадка США. Фото: Xinhua / Globallookpress

Тем не менее большинство описанных Болтоном эпизодов – даже с учётом пристрастности изложения – похожи на правду и, видимо, являются правдой, иначе автора, что ему хорошо известно, затаскают по судам.

Картина, описанная Болтоном, если суммировать содержание его книги в двух словах, означает только одно: агония супердержавы. В России говорят: каков поп, таков и приход, и для нас это правильно. В являющихся антиподом России США всё наоборот: каков приход, таков и поп. Они стоят друг друга.

А сейчас давайте предоставим возможность американскому "глубинному государству", Белому дому, демократам и республиканцам, действующим и бывшим членам администрации Трампа выяснять между собой отношения, обливать друг друга грязью, тратя на эти дрязги побольше своей энергии. В результате этого Америка станет слабее и, соответственно, превратится в более приятного партнёра по международному общению. В чём весь мир, включая Россию, так заинтересован.