"Путин, готовься!": УкроСМИ сделали свои выводы из обещаний военной поддержки Киева силами НАТО

Ранее новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил о намерении расширить военную помощь Украине. Он также пообещал Киеву "сильное сотрудничество в сфере обучения" от Вашингтона.

Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич отметил, что у него состоялась встреча, что называется, "на полях" с бывшим главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Во время беседы Киеву пообещали дальнейшую поддержку Североатлантического альянса в военной сфере, а также в оборонке.

Украинские СМИ эту информацию восприняли явно с воодушевлением, а русофобские издания так и вовсе сделали собственные выводы из пока что обещаний. Так, издание "Обозреватель" вышло под провокационным заголовком с призывом к президенту России: "Путин, готовься!".

Хотя в самой публикации о российском лидере не было ни слова.