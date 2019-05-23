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"Путин, готовься!": УкроСМИ сделали свои выводы из обещаний военной поддержки Киева силами НАТО
23 мая 2019, 10:24 • 66 • Политика
В Украинских СМИ царит воодушевление после того, как новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил о намерении расширить военную помощь Украине. Киевские журналисты сделали свои выводы из этих обещаний, провокационно призвав: "Путин, готовься!".
Ранее новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил о намерении расширить военную помощь Украине. Он также пообещал Киеву "сильное сотрудничество в сфере обучения" от Вашингтона.
Председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич отметил, что у него состоялась встреча, что называется, "на полях" с бывшим главой Генштаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко. Во время беседы Киеву пообещали дальнейшую поддержку Североатлантического альянса в военной сфере, а также в оборонке.
Украинские СМИ эту информацию восприняли явно с воодушевлением, а русофобские издания так и вовсе сделали собственные выводы из пока что обещаний. Так, издание "Обозреватель" вышло под провокационным заголовком с призывом к президенту России: "Путин, готовься!".
Хотя в самой публикации о российском лидере не было ни слова.
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