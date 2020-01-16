"Путин готовит страну к трансферу власти": Политолог о том, кто "уйдёт в закат" вместе с Медведевым

По словам главного редактора портала Politrussia, политолога Руслана Осташко, сейчас главная реакция на произошедшую отставку правительства выражается в фразе: "Слава Богу, Медведева не стало".

"Вот это, наверное, самая главная новость. Потому что все всё понимали, что тандем, все дела, помогал поддержать Владимира Владимировича президентом. Но все понимали, что Дмитрий Анатольевич не тянет на роль второго человека в нашем государстве никак. А что касается нового премьер-министра, то да, действительно, фигура мало известная широкой публике. Я тоже о нём многого не знаю. Но за последние сутки очень много людей, которых я характеризую как больших профессионалов, очень хорошо о нём отзывались, с точки зрения профессиональных его качеств. Поэтому поживём - увидим. Многое зависит от того, какой кабинет он сформирует, какие люди войдут в новый состав правительства, и будем смотреть по делам", - пояснил Осташко.

Тем не менее, говорит политолог, уже сейчас очевидно, что президент Владимир Путин готовит страну к трансферу власти и к серьёзной смене политической системы - к парламентской республике.

"Это делается накануне, за полтора года до выборов в Государственную Думу, которую теперь наделят большими полномочиями. Это говорит о том, что мы входим в новый эволюционный этап развития нашей политической системы. Хотелось бы, чтобы он, конечно, раньше начался. Потому что последние года два-три мы очень сильно погрязли в стагнации. Но хорошо, что сейчас, хорошо, что это произошло, осталось дождаться результатов. Плюс - хотелось бы посмотреть политику нашей власти, поменяется ли она, в плане назначения губернаторов и так далее", - сказал Осташко.

Он подчеркнул, что можно столько угодно долго гордиться президентом России, но пока в регионах сохраняется тенденция к клановости, казнокрадству, то каким бы ни был замечательным глава государства, далеко уйти такими темпами стране не удастся.

Что касается тех, кто может уйти вслед за Дмитрием Медведевым, то Осташко признался, что конкретные фамилии сейчас нет называть никакого смысла.

"Мы не знаем, что в голове у нового премьера и какие планы у него. Но то, что хотелось бы видеть - это изменение, прежде всего, нашего экономического блока, который погряз в либералах по уши. И мы понимаем, что либеральная система экономики, хоть она и является превалирующей сейчас в мировой экономике, для нашей страны достаточно тупиковый путь развития. Нам нужен эволюционный скачок, нам нужен технологический прорыв, и нам нужны люди, которые смогут поднять уровень жизни в нашей стране, именно в регионах, на местах. Не конкретно в Москве и в Петербурге, а по всей стране. Для этого нам нужен технологический прорыв", - считает эксперт.

По его словам, сейчас в том составе кабинета министров, который был у Медведева, таких людей нет. Более того, отдельные личности, которые есть в отдельных корпорациях, и с реальными интересными прорывными идеями, как правило, являются "белыми воронами", на которых все смотрят как на дурачков каких-то, добавил Осташко.

"Вот очень хотелось бы, чтобы эти люди, с новыми интересными идеями, взглядами, обоснованными, научными, современными, чтобы эти люди, наконец-то, получили возможность реализовать свой потенциал. А кто, какие будут фамилии у тех людей, которые помогут это сделать, - сейчас не принципиально. Но хотелось бы, чтобы именно по этому пути пошли", - пояснил свою мысль Осташко, признавшись, что он бы хотел видить полностью обновлённый состав кабинета министров.

"К сожалению, я не думаю, что это произойдет. У нас есть "непотопляемые" люди, такие как Мутко, например, который, как бы ни косячил, всё равно на плаву и занимает высокие должности. Но хотелось бы видеть максимально полное обновление. Потому что несмотря на все бравурные речи и благодарности со стороны президента и Медведеву, и кабинету, все прекрасно понимали, что если бы кабинет министров работал так, как хотел бы президент, никакой бы отставки не было", - сказал политолог.

Кроме того, за Медведевым "в закат" должна уйти и "Единая Россия", так как она изжила себя как проект, считает Осташко.

"Это такой франкенштейн, собранный из разных людей, из разных интересов, которых я называю приспособленцами, которые идут во власть только для того, чтобы быть поближе именно к власти. Не к каким-то идеям, не к какой-то программе, а просто неважно, как называется партия, мы хотим быть у власти. Поэтому, с учётом того, что лидер партии теперь не является вторым человеком в государстве, я думаю, что эту партию ждёт закат. Я не думаю, что сейчас найдутся какие-то деньги, которые смогут ее реанимировать", - резюмировал Осташко.