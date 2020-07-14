"Путин ещё удивит". Почему России не надо стесняться своих надежд о русском Донбассе?

Тема о вхождении в состав России республик Донбасса не поднималась на государственном уровне. Как отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, такого рода заявления - мнение исключительно авторов этих заявлений.

"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - отметил он в интервью ТАСС.

Однако многие, напротив, не против общественной дискуссии по этому поводу. К примеру, экс-премьер ДНР Александр Бородай не сомневается в том, что республики Донбасса в "относительно короткие сроки" и на вполне законных основаниях смогут войти в состав РФ.

Развил тему и политолог Владимир Карасёв, который указал на скрытые возможности обновлённой Конституции. По его словам, благодаря одной из поправок Донбасс действительно может стать частью нашей страны.

Журналист Александр Коробко также высказал своё мнение по этому вопросу. В беседе с Царьградом он указал, что политические "ходы" президента России трудно предугадать.

"Позиция президента эволюционирует, корректируется в соответствии с обстоятельствами и вектором, который он сам задал. Так произошло с поправками к Конституции, так произошло с Крымом. Президент - живой человек, слава Богу, он не перестаёт удивлять не только оппонентов, но и друзей. Его ходы трудно "просчитать", но предсказуемо одно - он своих - русских (и граждан России в Донбассе!) "на войне не оставит", - подчеркнул он.

Понятно, что Козак и иные политики вынуждены быть осторожными в своих формулировках по этому вопросу, не нагнетать. Однако, пояснил Коробко, многих сторонников интересует признание русского Донбасса.

"Но Козак говорит о вхождении, а речь пока - о признании. Пока у сторонников ДНР, к которым отношусь и я, программа-минимум - признание. А вообще нам надо перестать "стесняться".

Моё личное сообщение для предыдущего и нынешнего (возможно, последнего) "президента" Украины таково: Донбасс - НЕ Украина. Он был до революции частью Новороссии, потом - пока Ленин его не "слил" Украине (как Хрущёв Крым) - частью Донецко-Криворожской республики. И Донбасс всегда "генетически" будет с Россией, в её орбите. Президент это осознаёт", - подчеркнул он.

Журналист убежден, что Путин своим решением, в том числе по Донбассу, сумеет удивить.

"И он удивит всех (как он удивил решением по давно назревшим поправкам), удивит - в том числе и решением по Донбассу. И именно поэтому - президент он, а не кто-то другой! Не надо пытаться измерить "аршином общим" ни Россию, ни президента. Я верю в него, в Донбасс и в Россию!" - резюмировал Коробко.