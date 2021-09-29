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"Путин дойдёт до Варшавы за 36 часов": Польские читатели усомнились в "Абрамсах"
29 сентября 2021, 04:45 • 70 • Политика
Польские читатели усомнились в пользе "Абрамсов". По их словам, если дело дойдёт до войны с Россией, американские танки Польшу не спасут: "Путин дойдёт до Варшавы за 36 часов".
Так читатели польской газеты wPolityce прокомментировали заявление польского евродепутата Янины Охойской по поводу закупки американских "Абрамсов". Парламентарий считает, что Россия никакой угрозы для Польши не представляет, и Варшаве стоило бы потратить деньги на медсестёр, а не на военную технику. Некоторые восприняли это с иронией.
- шутит lechita.
А Stanisław уверен, что, будут у Польши "Абрамсы" или нет. Россия всё равно сможет легко одолеть польскую армию, если поставит себе такую цель.
- отметил он.
Власти Польши часто говорят о "русской угрозе", хотя на деле сами создают угрозу для Москвы, размещая на своей территории американские ракеты и приглашая силы НАТО.
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