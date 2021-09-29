Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием...
Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона
Главная / Политика

"Путин дойдёт до Варшавы за 36 часов": Польские читатели усомнились в "Абрамсах"

29 сентября 2021, 04:45  •  70 • Политика
Польские читатели усомнились в пользе "Абрамсов". По их словам, если дело дойдёт до войны с Россией, американские танки Польшу не спасут: "Путин дойдёт до Варшавы за 36 часов".
Так читатели польской газеты wPolityce прокомментировали заявление польского евродепутата Янины Охойской по поводу закупки американских "Абрамсов". Парламентарий считает, что Россия никакой угрозы для Польши не представляет, и Варшаве стоило бы потратить деньги на медсестёр, а не на военную технику. Некоторые восприняли это с иронией.
Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестёр разобьёт в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестёр со шприцами в руках!
- шутит lechita.
А Stanisław уверен, что, будут у Польши "Абрамсы" или нет. Россия всё равно сможет легко одолеть польскую армию, если поставит себе такую цель.
Будут у Польши "Абрамсы" или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36-48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться "Право и справедливость", то, скорее, за 16- 24,
- отметил он.
Власти Польши часто говорят о "русской угрозе", хотя на деле сами создают угрозу для Москвы, размещая на своей территории американские ракеты и приглашая силы НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 00:10
Польские пользователи выступили против независимости от ЕС: "Варшаву ждёт капитуляция"
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье"
29 сентября 2021, 00:10
"Ещё работать и работать": Военный эксперт об "успехе" США с гиперзвуком
29 сентября 2021, 02:00
"Нехорошая Россия виновата всегда!": Немецкие читатели о попытке свалить на Путина цены на газ
29 сентября 2021, 00:10
Telegram заблокировал каналы противников вакцинации: Дуров поспешил оправдаться
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 сентября 2021, 02:00
"Нирвана ранен!": Сотрудника КГБ, убитого при штурме, узнали по шлему
29 сентября 2021, 00:10
Триумфальное возвращение в большую политику сорвано: Британию накрыл кризис - спецкор
29 сентября 2021, 00:10
Польские пользователи выступили против независимости от ЕС: "Варшаву ждёт капиту...
29 сентября 2021, 02:00
Жириновский предложил ввести китайское правило в России: "Один ребёнок в семье&q...
29 сентября 2021, 02:00
Оформилась беженкой и лоббирует интересы мигрантов. ФСБ это надоело (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
24 сентября 2021, 02:50
Чехия может стать виновницей ядерного апокалипсиса. В Африке нашли опасное оружие
22 сентября 2021, 05:55
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
24 сентября 2021, 01:00
Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 23:55
Киев собрался форсировать заключение нового контракта с "Газпромом"
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.