Польские читатели усомнились в пользе "Абрамсов". По их словам, если дело дойдёт до войны с Россией, американские танки Польшу не спасут: "Путин дойдёт до Варшавы за 36 часов".

Так читатели польской газеты wPolityce прокомментировали заявление польского евродепутата Янины Охойской по поводу закупки американских "Абрамсов". Парламентарий считает, что Россия никакой угрозы для Польши не представляет, и Варшаве стоило бы потратить деньги на медсестёр, а не на военную технику. Некоторые восприняли это с иронией.

Думаю, на поле боя тысяча разъяренных медсестёр разобьёт в пух и прах пять тысяч русских танков. Вы не знаете, каков потенциал польских медсестёр со шприцами в руках!

- шутит lechita.

А Stanisław уверен, что, будут у Польши "Абрамсы" или нет. Россия всё равно сможет легко одолеть польскую армию, если поставит себе такую цель.

Будут у Польши "Абрамсы" или нет, Путин может дойти до Варшавы за 36-48 часов, а если у власти и дальше будет оставаться "Право и справедливость", то, скорее, за 16- 24,

- отметил он.

Власти Польши часто говорят о "русской угрозе", хотя на деле сами создают угрозу для Москвы, размещая на своей территории американские ракеты и приглашая силы НАТО.