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"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста

25 января 2020, 13:24  •  572 • Политика
Сбежавший с Украины в Израиль журналист Аркадий Бабченко, прославившийся инсценировкой собственного убийства, снова начал жаловаться на президента России. "Жил в России - там Путин. Сбежал на Украину - и там Путин. В Израиль подался - И ТАМ СНОВА ПУТИН!" - смеются над Бабченко в соцсетях.
Журналист Аркадий Бабченко, сбежавший в 2019 году с Украины в Израиль, а годом ранее инсценировавший собственное убийство в Киеве, прокомментировал визит президента России Владимира Путина на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Истерика журналиста вызвала смех пользователей соцсетей.
"Евреи, скажите, а чем объясняется такая популярность Путина в Израиле?" - негодует Бабченко в своём посте в Facebook.
"Аркадий Бабченко - с отрывом самый смешной человек из ныне живущих. Жил в России - там Путин. Сбежал на Украину - и там Путин. В Израиль подался - И ТАМ СНОВА ПУТИН!" - иронизирует Telegram-канал Fantastic Plastic Machine.
Также журналист грозит Тель-Авиву, что если он перестанет поддерживать Киев, то он (Бабченко) перестанет поддерживать Тель-Авив.
"Израилю всё - Бабченко отказался его поддерживать", - смеётся в Twitter @Feona_9.
"Покойный А. Бабченко делает всё возможное, чтобы его прокляли ещё и евреи. Удивительной падлючести был человек, упокой Господь его душу..." - добавляет @wmp979.
"Ну всё, додик. А тебя же предупреждали, не лезь не в своё дело. Теперь тебе только в Польшу", - пишет @rezonerblog.
Фото: скриншот Twitter/@wmp979

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