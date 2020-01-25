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"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
25 января 2020, 13:24 • 572 • Политика
Сбежавший с Украины в Израиль журналист Аркадий Бабченко, прославившийся инсценировкой собственного убийства, снова начал жаловаться на президента России. "Жил в России - там Путин. Сбежал на Украину - и там Путин. В Израиль подался - И ТАМ СНОВА ПУТИН!" - смеются над Бабченко в соцсетях.
Журналист Аркадий Бабченко, сбежавший в 2019 году с Украины в Израиль, а годом ранее инсценировавший собственное убийство в Киеве, прокомментировал визит президента России Владимира Путина на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Истерика журналиста вызвала смех пользователей соцсетей.
Также журналист грозит Тель-Авиву, что если он перестанет поддерживать Киев, то он (Бабченко) перестанет поддерживать Тель-Авив.
Фото: скриншот Twitter/@wmp979
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