"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста

Журналист Аркадий Бабченко, сбежавший в 2019 году с Украины в Израиль, а годом ранее инсценировавший собственное убийство в Киеве, прокомментировал визит президента России Владимира Путина на Всемирный форум памяти жертв холокоста. Истерика журналиста вызвала смех пользователей соцсетей.

"Евреи, скажите, а чем объясняется такая популярность Путина в Израиле?" - негодует Бабченко в своём посте в Facebook. "Аркадий Бабченко - с отрывом самый смешной человек из ныне живущих. Жил в России - там Путин. Сбежал на Украину - и там Путин. В Израиль подался - И ТАМ СНОВА ПУТИН!" - иронизирует Telegram-канал Fantastic Plastic Machine.

Также журналист грозит Тель-Авиву, что если он перестанет поддерживать Киев, то он (Бабченко) перестанет поддерживать Тель-Авив.

"Израилю всё - Бабченко отказался его поддерживать", - смеётся в Twitter @Feona_9. "Покойный А. Бабченко делает всё возможное, чтобы его прокляли ещё и евреи. Удивительной падлючести был человек, упокой Господь его душу..." - добавляет @wmp979. "Ну всё, додик. А тебя же предупреждали, не лезь не в своё дело. Теперь тебе только в Польшу", - пишет @rezonerblog.

Фото: скриншот Twitter/@wmp979