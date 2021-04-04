"Путин даёт отпор задирам в НАТО - да как он смеет?" Британцы предсказали незавидную участь Украине

В Великобритании жарко обсуждают ситуацию на востоке Украины и возможном военном усилении России на границе с Украиной. Британцы считают, что лучше Евросоюзу туда не лезть, а некоторые иронизируют над силами Североатлантического Альянса: "Путин даёт отпор задирам в НАТО - да как он смеет?".

"По периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее", - отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что "это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку".

При этом он отметил, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах собственной территории по своему усмотрению. И это "не должно никого беспокоить", и "ни для кого не представляет никакой угрозы".

Однако, как показывает риторика в западных СМИ, российская армия заставляет нервничать многих. Так читатели Express.co.uk считают, что США слабы и под управлением "дряхлого и коррумпированного Байдена" Путин может "аннексировать" ещё часть Украины.

Напомним, на Западе, а также на Украине до сих пор не признали итоги референдума в Крыму 2014 года, после которого полуостров вернулся в состав Российской Федерации. В странах ЕС и США, а также в Киеве, считают, что Крым якобы "аннексирован" Россией. Однако для Москвы вопрос воссоединения полуострова с нашей страной давно закрыт и итоги референдума законны и сомнению не подлежат.

К слову, далеко не все рядовые граждане придерживаются точки зрения своих политиков.

"Путин не аннексировал Крым. Они провели референдум, - пишет Username Mk2. - А Соединенные Штаты, Евросоюз и НАТО незаконным образом разожгли на Украине государственный переворот против избранного законным способом правительства. Украина не является членом НАТО, она просто притворяется".

"У России не будет никаких проблем с Украиной. На Украине слишком много людей, которые все еще хотят стать русскими", - считает Us nad ME.

"Если только Соединенные Штаты не планируют что-то предпринять. Армии остальных членов НАТО - просто посмешище", - высказал своё мнение Jplat.

А пользователь с ником TheIceQueen иронизирует над странами НАТО: "Путин дает отпор задирам в НАТО - да как он смеет?"

"Евросоюз стал главным двигателем, заставившим Украину попытаться сбросить иго России. Евросоюз давал обещания и полуобещания, и все эти обещания он нарушил, когда Россия продемонстрировала свою силу и обратила Евросоюз в бегство, - расставил точки над "i" JohnJ (цитата по ИноСМИ). - Да, альянс НАТО действительно дал свое благословение, однако он четко объяснил, что сил НАТО на Украине не будет!"