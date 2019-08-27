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"Путин дал Эрдогану ещё один шанс": Эксперт подвел итоги переговоров президентов России и Турции

27 августа 2019, 20:24  •  61 • Политика
Политолог и журналист Камран Гасанов подвел краткий итог переговоров президентов России и Турции по Сирии. По словам эксперта, Путин дал Эрдогану ещё один шанс разобраться с террористами.
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Краткий итог беседы двух лидеров подвел обозреватель телеканала Царьград, автор программы "Внешний Контур" Камран Гасанов.
По его словам, президентам России и Турции удалось договориться по Сирии. Однако это можно назвать лишь временным решением, так как существует много "но" и "если".
"Астанинский формат не сдох. Вместе будем разбираться с Ан-Нусрой. Но: Эрдоган предупредил, что, если Асад перейдёт в наступление, то сочинская сделка будет мертва", - поясняет политолог суть достигнутой договоренности.
То есть если сирийская армия продолжит наступление на турецкие войска, Турция начнет войну в с Сирией. Но Россия будет делать всё, чтобы до этого не дошло, считает эесперт. Именно поэтому российская военная полиция окружила сейчас турецкую базу Морек в Идлибе, "защищая" её от сирийских войск, уверен Камран Гасанов.
"В краткосрочной перспективе - временное перемирие. Каждый держит вотчину свою. Асад пока остановится на Хан-Шейхуне. Турки будут строить свой новый наблюдательный пункт севернее. Но опять-таки всё это временно", - делает прогноз политолог.
По его словам, Путин дал Эрдогану ещё один шанс разобраться с террористами, причём совместно. И это позитивный сигнал, полагает Камран Гасанов.

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