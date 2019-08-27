|
"Путин дал Эрдогану ещё один шанс": Эксперт подвел итоги переговоров президентов России и Турции
27 августа 2019, 20:24 • 61 • Политика
Политолог и журналист Камран Гасанов подвел краткий итог переговоров президентов России и Турции по Сирии. По словам эксперта, Путин дал Эрдогану ещё один шанс разобраться с террористами.
В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии. Краткий итог беседы двух лидеров подвел обозреватель телеканала Царьград, автор программы "Внешний Контур" Камран Гасанов.
По его словам, президентам России и Турции удалось договориться по Сирии. Однако это можно назвать лишь временным решением, так как существует много "но" и "если".
То есть если сирийская армия продолжит наступление на турецкие войска, Турция начнет войну в с Сирией. Но Россия будет делать всё, чтобы до этого не дошло, считает эесперт. Именно поэтому российская военная полиция окружила сейчас турецкую базу Морек в Идлибе, "защищая" её от сирийских войск, уверен Камран Гасанов.
По его словам, Путин дал Эрдогану ещё один шанс разобраться с террористами, причём совместно. И это позитивный сигнал, полагает Камран Гасанов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2019, 19:28
|
25 августа 2019, 00:09
|
27 августа 2019, 10:24
|
23 августа 2019, 02:39
|
21 августа 2019, 01:54
|
22 августа 2019, 00:39
|
25 августа 2019, 19:39