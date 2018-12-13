"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты CNN

Вторые сутки не стихает в США "кухонная истерика", вызванная российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Как пишут американские журналисты, "он приземлился прямо у порога США". И тем самым "Путин дает понять Вашингтону, что "он может играть в нашем дворе", уверены эксперты CNN.

Российских пилотов в Венесуэле встретили как героев. Два бомбардировщика Ту-160, размах крыльев которых впечатлил корреспондента CNN Брайана Тодда, приземлились "у порога США".

Из этого аналитики, еще не забывшие керченский инцидент, который они упорно называют "агрессией против Украины", делают поспешный вывод: "Путин посылает США четкий сигнал".

По мнению экс-помощника министра обороны США Дерека Шоллета, Путин "явно пытается предупредить США, что он может "играть в нашем дворе" и что Россия сохраняет значительный военный потенциал.

Но не это вызывает беспокойство экспертов, а то, что они видят "сотрудничество двух сильных противников США, реализуемое в стиле холодной войны".

Поэтому американские вооруженные силы и разведка пристально наблюдают за тем, как развивается сотрудничество Путина и Мадуро.

"Российские бомбардировщики были направлены на Карибы в то время, как Венесуэла находится в глубоком кризисе, спровоцированном падением цен на нефть, неэффективным управлением и яростными протестами против Мадуро", - подчеркнул Шоллет.

Поэтому американские власти "должны держать руку на пульсе". Не исключено, что американские самолеты и корабли направятся в место проведений российско-венесуэльских учений, чтобы внимательно наблюдать за происходящим, пишет Ино.ТВ