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"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты CNN

13 декабря 2018, 01:39  •  100 • В мире
Вторые сутки не стихает в США "кухонная истерика", вызванная российскими стратегическими бомбардировщиками Ту-160. Как пишут американские журналисты, "он приземлился прямо у порога США". И тем самым "Путин дает понять Вашингтону, что "он может играть в нашем дворе", уверены эксперты CNN.
Российских пилотов в Венесуэле встретили как героев. Два бомбардировщика Ту-160, размах крыльев которых впечатлил корреспондента CNN Брайана Тодда, приземлились "у порога США".
Из этого аналитики, еще не забывшие керченский инцидент, который они упорно называют "агрессией против Украины", делают поспешный вывод: "Путин посылает США четкий сигнал".
По мнению экс-помощника министра обороны США Дерека Шоллета, Путин "явно пытается предупредить США, что он может "играть в нашем дворе" и что Россия сохраняет значительный военный потенциал.
Но не это вызывает беспокойство экспертов, а то, что они видят "сотрудничество двух сильных противников США, реализуемое в стиле холодной войны".
Поэтому американские вооруженные силы и разведка пристально наблюдают за тем, как развивается сотрудничество Путина и Мадуро.
"Российские бомбардировщики были направлены на Карибы в то время, как Венесуэла находится в глубоком кризисе, спровоцированном падением цен на нефть, неэффективным управлением и яростными протестами против Мадуро", - подчеркнул Шоллет.
Поэтому американские власти "должны держать руку на пульсе". Не исключено, что американские самолеты и корабли направятся в место проведений российско-венесуэльских учений, чтобы внимательно наблюдать за происходящим, пишет Ино.ТВ

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