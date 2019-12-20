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"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети
20 декабря 2019, 02:54 • 56 • Политика
Президент России Владимир Путин был очень спокоен на пресс-конференции, отмечают пользователи соцсетей. "Всё хорошо? Или что-то задумал?" - пишут они в комментариях.
Спокойствие президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции в Москве насторожило пользователей соцсетей. В комментариях обсуждают, всё ли хорошо и не задумал ли чего российский лидер.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция Путина, на которой он ответил на вопросы российских и зарубежных СМИ. На ней были подняты самые разные темы - от отношений с Украиной и Западом до лесных пожаров в Сибири и событий в Москве.
Фото: скриншот Twitter/@v_tretyakov
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