"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети

Спокойствие президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции в Москве насторожило пользователей соцсетей. В комментариях обсуждают, всё ли хорошо и не задумал ли чего российский лидер.

"Очень спокоен Путин сегодня. Всё хорошо? Или что-то задумал?" - пишет в Twitter журналист Виталий Третьяков. "Очередная многоходовочка. Скоро узнаем суть", - отвечает ему @muZDESvlast. "Конечно задумал", - подтверждает @IrinaSobolevsk1. "Ничто так не нервирует Запад, как Спокойствие Путина", - отмечает Наш East @Nash_East.

Напомним, в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция Путина, на которой он ответил на вопросы российских и зарубежных СМИ. На ней были подняты самые разные темы - от отношений с Украиной и Западом до лесных пожаров в Сибири и событий в Москве.

Фото: скриншот Twitter/@v_tretyakov