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"Путин что-то задумал?": Спокойствие президента России на пресс-конференции насторожило соцсети

20 декабря 2019, 02:54  •  56 • Политика
Президент России Владимир Путин был очень спокоен на пресс-конференции, отмечают пользователи соцсетей. "Всё хорошо? Или что-то задумал?" - пишут они в комментариях.
Спокойствие президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции в Москве насторожило пользователей соцсетей. В комментариях обсуждают, всё ли хорошо и не задумал ли чего российский лидер.
"Очень спокоен Путин сегодня. Всё хорошо? Или что-то задумал?" - пишет в Twitter журналист Виталий Третьяков.
"Очередная многоходовочка. Скоро узнаем суть", - отвечает ему @muZDESvlast.
"Конечно задумал", - подтверждает @IrinaSobolevsk1.
"Ничто так не нервирует Запад, как Спокойствие Путина", - отмечает Наш East @Nash_East.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в Центре международной торговли в Москве прошла большая пресс-конференция Путина, на которой он ответил на вопросы российских и зарубежных СМИ. На ней были подняты самые разные темы - от отношений с Украиной и Западом до лесных пожаров в Сибири и событий в Москве.
Фото: скриншот Twitter/@v_tretyakov

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