"Путин был в панике": Климкин рассказал "правду" о котле под Дебальцевом

"Мне нужен телефон его дилера", - саркастически шутит первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. "Видимо, на Паше испытывают новую дурь", - полагает он.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в интервью журналисту о периоде разгара конфликта на территории Восточной Украины в 2014 - 2015 годах. По его словам, на самом деле зимой 2015 года в окружение под Дебальцевом попали российские, а не украинские войска.

По словам Климкина, это якобы вызвало у Путина "небывалую панику", из-за чего тот даже отдал распоряжение подконтрольным СМИ Кремля создать "максимальную видимость" противоположной картины. У российской пропагандистской машины это "недурно получилось", заявил Климкин.

Скриншот: twitter.com/Goodwin87957367/status/1192079815475650560