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"Путин был в панике": Климкин рассказал "правду" о котле под Дебальцевом

07 ноября 2019, 14:09  •  414 • Политика
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в 2015 году в дебальцевский котел на самом деле попали российские войска, а не украинские силовики. "Путин был в панике", - утверждает украинский экс-чиновник.
"Мне нужен телефон его дилера", - саркастически шутит первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. "Видимо, на Паше испытывают новую дурь", - полагает он.
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал в интервью журналисту о периоде разгара конфликта на территории Восточной Украины в 2014 - 2015 годах. По его словам, на самом деле зимой 2015 года в окружение под Дебальцевом попали российские, а не украинские войска.
По словам Климкина, это якобы вызвало у Путина "небывалую панику", из-за чего тот даже отдал распоряжение подконтрольным СМИ Кремля создать "максимальную видимость" противоположной картины. У российской пропагандистской машины это "недурно получилось", заявил Климкин.
Скриншот: twitter.com/Goodwin87957367/status/1192079815475650560

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