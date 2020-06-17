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"Путин будет отстранён от власти": Кравчук дал два варианта ухода президента России

17 июня 2020, 12:00  •  438 • Политика
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что российский лидер Владимир Путин "обязательно будет отстранён от власти", и дал два варианта его ухода с должности главы государства.
Свой провокационный прогноз об уходе президента России Владимира Путина с должности главы государства первый президент Украины Леонид Кравчук сделал в блиц-интервью украинскому изданию OBOZREVATEL. Это СМИ известно своей активной русофобской позицией.
Во время беседы речь зашла о российском лидере. У Кравчука поинтересовались, считает ли он, что обстановка с коронавирусом в России, а также сложившаяся ситуация со строительством газопровода "Северный поток - 2" могут привести к отстранению Путина от власти.
"Если такая ситуация в России продолжится, Путин обязательно будет отстранён от власти", - высказал своё мнение первый президент Украины.
При этом он дал два варианта ухода действующего российского лидера с должности главы государства: "Или сам уйдет, или не переизберут".
Однако тут же сделал оговорку: "Но я не думаю, что это будет скоро".
Кравчук использовал для объяснения излюбленный украинским истеблишментом приём с "кремлёвской пропагандой", отметив, что якобы российский избиратель пока ею оглушён. Политик также отметил, что главное для гражданина России, "как было века, так и сейчас, - "была бы страна родная, и нет других забот". По мнению Кравчука, "это будет работать на Путина".

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