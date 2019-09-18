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"Путин боится всего": Военный из США поставил президенту России "диагноз", как у Трампа

18 сентября 2019, 12:24  •  160 • В мире
В студии украинского канала "Обозреватель" военный из США, в настоящее время находящийся уже в отставке, выступил с "сенсационным" заявлением: он "поставил диагноз" президенту России. По его словам, "Путин боится всего". И это спустя неделю после того, как "тяжелое психическое заболевание" другой такой же "эксперт" выявил у Трампа.
В гости к журналистам украинского издания, известного своей русофобской позицией, пришел серьезный "специалист" – капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах. К слову, настоящее имя капитана Юрий, и он выходец из СССР, прижившийся в Штатах, что вполне объясняет его крайне негативное отношение к России. Кое-какое медицинское образование он имеет – окончил фармацевтический факультет, но это никак не делает его знатоком в области психиатрии.
И вот этот "эксперт" авторитетно заявил в эфире "Обозревателя", что российский лидер якобы "подвержен сильным страхам и паранойе", и это, мол, "должны учитывать" при общении с ним лидеры других стран.
"Я думаю, что Путин болен. На сегодняшний день Путин боится всего. Он боится самого себя, он боится любого шороха. Мы же видели, что на "Большую двадцатку" он приехал со своим стаканом, – это уже паранойя. Я думаю, что любой психиатр вам скажет", – вещал Табах.
На этом "эксперт" не остановился, а продолжил развивать свои мысли, сообщив, что "параноиками были все диктаторы", а от них "Путин не отличается, потому что у него много власти".
Бурная фантазия понесла Табаха дальше, и вскоре он заявил, что "в гибридной войне против Украины Путин может перейти к тактике террористических актов". Интересно, что именно этот "специалист" некогда представлял миссию НАТО в Москве.
К слову, во время выступления в подтверждение своих слов Табах процитировал и президента США. "Трамп говорит: "Я с ним сяду переговорить, но… Я с ним должен говорить, он хороший парень, но…" Всегда это "но", - заявил Табах, намекая на то, что, мол, Дональд Трамп "догадывается о проблемах" президента России.
Но ведь и самого Трампа в США подобный Табаху "эксперт" уже записал в "параноики". На этом настаивает обозреватель The Atlantic Питер Венер, убеждая американцев в том, что "психическое состояние президента ухудшается на глазах, и больше нельзя игнорировать очевидные вещи".
Как тут не вспомнить классическое "А судьи кто?" - и поинтересоваться: а проверяли ли самих этих "экспертов" серьезные специалисты по душевному здоровью?

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