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"Путин боится Навального": Соболь "перевела" заявление Пескова для "хомячков"

15 сентября 2020, 16:55  •  150 • Политика
Любовь Соболь "перевела" заявление Дмитрия Пескова о грядущем возвращении Алексея Навального в Россию для "хомячков" блогера. Она убеждена, что его встреча с президентом России не состоится якобы по одной простой причине: "Путин боится Навального".
Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу вероятного возвращения Алексея Навального в РФ.
Ранее блогер сообщил, что рассчитывает прибыть на родину после того, как его самочувствие улучшится. Представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов подчеркнул, что для этого нет никаких препятствий.
Он, однако, уточнил, что какие-либо поводы для встречи Навального с главой государства Владимиром Путиным после возвращения оппозиционера из Германии отсутствуют. В связи с этим Песков убеждён, что таких переговоров в ближайшем будущем не предвидится.
Соболь своеобразно оценила слова пресс-секретаря президента. Своим мнением она поделилась на странице в Twitter.
Путин боится Навального, - написала она в соцсети.

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