"Путин боится Навального": Соболь "перевела" заявление Пескова для "хомячков"

Юрист ФБК Любовь Соболь прокомментировала заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по поводу вероятного возвращения Алексея Навального в РФ.

Ранее блогер сообщил, что рассчитывает прибыть на родину после того, как его самочувствие улучшится. Представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос журналистов подчеркнул, что для этого нет никаких препятствий.

Он, однако, уточнил, что какие-либо поводы для встречи Навального с главой государства Владимиром Путиным после возвращения оппозиционера из Германии отсутствуют. В связи с этим Песков убеждён, что таких переговоров в ближайшем будущем не предвидится.

Соболь своеобразно оценила слова пресс-секретаря президента. Своим мнением она поделилась на странице в Twitter.