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"Путин блефует, рассказывает сказки!" США пытались успокаивать себя, но провалили план - Баранец

27 мая 2020, 21:55  •  140 • Политика
Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник Виктор Баранец в разговоре с Царьградом рассказал, что происходит в отношениях России и США, и почему администрация Дональда Трампа устраивает одну истерику за другой. Эксперт напомнил, как американцы не верили в слова президента Владимира Путина о новых вооружениях, говорили, что глава России блефует и рассказывает сказки, а потом сами провалили план.
В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал, почему США вышли из Договора по открытому небу и чем это грозит России.
"Меры доверия, которые предусматривались этим договором между США и Россией, в результате такого решения администрации США оказались сведены к нулю. Мы теперь не наблюдаем за их территорией в ходе инспекционных полётов, а они не наблюдают за нашей", - отметил Баранец.
Но, по его словам, это не критично, поскольку по "направлению" США продолжает работать российская агентура, задействованы мощные средства военно-технической разведки, постоянно ведётся космическая разведка.
"И вряд ли стоит скрывать, что зачастую наш Генштаб, как говорится, в режиме онлайн получает достаточную информацию о любых перемещениях американских военных частей, кораблей. О появлении новых объектов. Так что никакой паники или страха у Москвы от выхода Вашингтона из Договора по открытому небу нет", - резюмировал эксперт.
Баранец считает, что США рушат систему коллективной безопасности. И приводит примеры: договор по ПРО 1972 года, Договор по РМСД (ракетам малой и средней дальности), Договор о запрещении ядерных испытаний.
"Представьте себе деревянную бочку, она же держится за счёт железных обручей, которые стягивают её. Уберите обручи - всё разлетится. Скорее всего, американцы всё к этому и ведут. Ведь сейчас они уже укладывают фитиль под СНВ-3 - договор, действие которого заканчивается в следующем году.
Мы сейчас ведём с американцами переговоры - а что же дальше делать будем? Ведь уже и контрольный срок прошёл - за год надо было сверять боеголовки, количество установок. Но что делают американцы? Они пытаются нас уговорить, чтобы мы, в свою очередь, уговорили Китай тоже подписать договор. Естественно, что наши посылают штатовцев с этим вопросом в... Поднебесную, пусть сами решают его с товарищем Си. Теперь они заходят с другой стороны", - пояснил ситуацию Баранец.
Он напомнил, как о новых вооружениях России рассказывал президент Владимир Путин ещё 1 марта 2018 года в послании Федеральному Собранию.
"Поначалу американцы вместе с нашими либералами потешались над "мультиками". Мол, президент России блефует, рассказывает сказки! Но прошло не больше месяца, и Пентагон доложил Трампу - такое оружие у русских действительно есть... Да-да, и "Кинжалы", и "Авангарды", и "Посейдоны", и "Буревестник". Что-то уже принято на вооружение, что-то выходит на финишные испытания. Так вот, эти ушлые американцы предлагают нам втиснуть эти уникальные вооружения в новый договор по СНВ", - изумился Баранец.
Но недавно, добавил он, представитель нашего МИДа заявил, что мы намерены пролонгировать СНВ-3 без всяких предварительных условий.

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