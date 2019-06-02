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"Путин без меня не может": Саакашвили объявил себя любимцем президента России

02 июня 2019, 20:39  •  37 • Политика
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя любимым персонажем главы России Владимира Путина. "Он не может без меня долго существовать", - заявил политик в интервью немецкому СМИ.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил себя "любимым персонажем" главы России Владимира Путина. Заявление прозвучало в интервью опального политика немецкому изданию Deutsche Welle.
"Вообще, я любимый персонаж Владимира Путина. Он не может без меня долго существовать. Каждый раз что-то обо мне вспоминает", - сказал Саакашвили.
Он добавил, что при помощи постоянных упоминаний его фамилии президент России якобы посылает Киеву сигнал. Смысл послания заключается в том, что если новый украинский лидер Владимир Зеленский пустит Саакашвили обратно на Украину, то он (Зеленский) - не тот человек, что нужен Москве, утверждает бывший грузинский президент.
Напомним, что Путин после инаугурации Зеленского сказал прямо противоположное. Российский лидер призвал украинского коллегу вернуть Саакашвили украинское гражданство, которое у того отобрал Пётр Порошенко. Зеленский так и поступил.
За свою политическую карьеру Саакашвили уже дважды успел лишиться гражданства. Вначале экс-президента Грузии лишили гражданства на родине за наличие гражданства Украины. Затем, после ссоры с Порошенко, Саакашвили лишили и украинского гражданства. В результате политик скитался по Европе без паспорта почти два года.

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