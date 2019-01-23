"Путин – царь дезинформации": Чему учат "веселые" образовательные программы телевидения Франции

Русофобству лучше всего обучать граждан с малолетнего возраста, решили редакторы одной из образовательных программ на французском телевидении и объяснили своим юным зрителям, что "Владимир Путин – царь дезинформации", а "Россия – гигантская фабрика по производству фейковых новостей". Об этом рассказала Маргарита Симоньян

Новые "сказки" рассказывает детям французское телевидение. И касаются они вовсе не Франции, а России. Ведущий, чем-то напоминающий Эммануэля Макрона, сидя в "веселенькой" студии дает детишкам очень интересные задания, а сам потом подсказывает им правильные ответы. Касаются они свободы прессы в России.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. По ее словам, в этой образовательной передаче детям внушают, что "Владимир Путин - "царь дезинформации", телеканал RT "говорит то, что Путин хочет услышать", а "Россия – гигантская фабрика по производству фейковых новостей".

Дети в студии учатся быстро. И вот уже один из участников сообщает, что "Путин заставляет хорошо отзываться о правительстве".

Пятнадцатилетний Александр, гражданин сразу трех стран - Франции, Украины и Молдовы, увлеченно рассказывает о том, как "Путин отправляет оппозиционеров в тюрьмы". Кроме того, убежден подросток, сегодняшняя Россия на деле "не отличается от России 1991-92 годов".

Вскоре в передаче начинается еще один блок – тут дети читают отрывки из статей о протестах и Навальном, опубликованные в российских изданиях и французской Le Monde. Внимание ребят обращают на то, что статьи написаны по-разному. И один из юных участников передачи сообщает: дело в том, что "одна статья из России, где все напрямую контролируется Путиным; в то время как другая – это Le Monde, а Le Monde Путин вообще не контролирует".

По заданию ведущего дети создают профиль Путина в Twitter, и они пишут первый твит "I love fake news" (Я люблю фейковые новости).

"Дивный новый мир. Видео этого всего мы скоро выложим", - завершает свой рассказ Маргарита Симоньян