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"Путин — красавчик": Кадыров заявил, что всю свою жизнь обязан российскому президенту

23 декабря 2018, 12:09  •  165 • Политика
В интервью глава Чеченской Республики заявил, что обязан всю свою жизнь российскому президенту. "Путин — красавчик", - отметил Кадыров. И добавил, что другого такого нет.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что у него нет желания баллотироваться на пост главы государства. Журналистам он объяснил, что свою политическую карьеру он собирается закончить на посту руководителя Чечни.
"Я не такого уровня человек", - говорит Кадыров в ответ на вопрос об участии в президентских выборах.
Ведущие кстати, решили задать ему вопрос, который обычно звучит у известных блогеров: "Путин красавчик?"
"Путин абсолютно красавчик. И если меня спросить, я же пехотинец Путина, поэтому я всегда говорю: я обязан Путину Владимиру Владимировичу, - заявил Кадыров. - Будь он президентом, будь он рядовым — я всю свою жизнь обязан ему. Поэтому такого красавчика второго нет".
Интервью в программе «Важная персона» на телеканале "Москва 24".

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