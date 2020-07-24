"Путин - сообразительный": Трамп рассказал о требованиях к интеллекту президента

Президент США Дональд Трамп высказался о "сообразительности". Трамп убеждён, что на пост президента США может претендовать лишь такой политик.

Президент США считает, что его политический оппонент Джо Байден должен пройти тест на интеллект. Иначе он не сможет участвовать в президентской гонке, заявил Трамп телеканалу Fox News.

"У нас должен быть кто-то сообразительный на посту президента. Байден не сообразительный. Председатель КНР Си - сообразительный, президент Путин - сообразительный, Эрдоган - сообразительный. Среди тех, с кем приходится иметь дело, нет несообразительных. Нельзя выбирать на пост президента кого-то, кто не на 100% (сообразительный)", - отметил Дональд Трамп.

Сам же Трамп в очередной раз похвастался результатами когнитивного теста и посоветовал Джо Байдену также его пройти. Он считает, что политикам приходится иметь дело с "людьми, которые сделают очень плохие вещи для нашей страны, если у них будет шанс". Поэтому цель президента США - "быть сообразительнее их".