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"Путин - само великодушие. Кабмин - нет": Госдума после слов президента собирается на внеочередное собрание – наказывать Грузию
09 июля 2019, 19:54 • 149 • Политика
Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. Однако в Госдуме по-прежнему намерены обсудить возможные меры против Грузии, несмотря на заявленную позицию президента по этому вопросу. Как метко подметила журналистка Юлия Витязева: "Путин - само великодушие. Кабмин - нет".
В нижней палате парламента не будут отзывать своего заявления с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина. Несмотря на то что это идет вразрез с ранее высказанной позицией главы государства, что Россия не хочет наказывать грузинский народ за мнение отдельно взятого персонажа, в Госдуме не изменили своей позиции по этому вопросу.
"Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал глава государства.
Но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание нижней палаты парламента, передает РИА ФАН.
Как метко подметила журналистка Юлия Витязева: "Путин - само великодушие. Кабмин - нет".
В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что российские власти обязаны подготовить ответные меры, "если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому".
На уточняющий вопрос о том, подразумевает ли заявление Госдумы наделение правительства правом разрабатывать меры, парламентарий ответил утвердительно.
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