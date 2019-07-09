"Путин - само великодушие. Кабмин - нет": Госдума после слов президента собирается на внеочередное собрание – наказывать Грузию

В нижней палате парламента не будут отзывать своего заявления с призывом ввести меры против Грузии после слов президента Владимира Путина. Несмотря на то что это идет вразрез с ранее высказанной позицией главы государства, что Россия не хочет наказывать грузинский народ за мнение отдельно взятого персонажа, в Госдуме не изменили своей позиции по этому вопросу.

"Я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал глава государства.

Но спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил внеочередное заседание нижней палаты парламента, передает РИА ФАН.

Как метко подметила журналистка Юлия Витязева: "Путин - само великодушие. Кабмин - нет".

В свою очередь глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что российские власти обязаны подготовить ответные меры, "если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому".

На уточняющий вопрос о том, подразумевает ли заявление Госдумы наделение правительства правом разрабатывать меры, парламентарий ответил утвердительно.