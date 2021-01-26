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"Путин - …": Московский депутат купился на матерную карикатуру "от Charlie Hebdo"

26 января 2021, 18:50  •  103 • В мире
Московский депутат Вадим Коровин в своём Twitter разместил пост с оскорблением Путина. На странице он опубликовал фейковую обложку с карикатурой на президента России и оскорбительной надписью. Несмотря на то, что эта фальшивка была разоблачена пять лет назад, мундеп её воспринял всерьёз и даже обратился с призывом к СКР.
Московский мундеп от округа Филёвский парк Вадим Коровин на странице в Twitter разместил фейковую обложку Charlie Hebdo. На ней изображён "Владимир Путин" весь в татуировках. Кроме того, сверху портрета размещена матерная надпись, которую обычно используют украинские радикалы, чтобы разжечь толпу.
"Интересно, а СКР возбудится по оскорблению Путина журналистами "Шарли Эбдо"?" - отметил Коровин в подписи к фото.
"К "Шарли Эбдо" это не имеет отношения, фейк", "Это чья-то хохма или фейк (у Charlie Hebdo нет такой обложки)", "Это фейковое", - указывают пользователи в Сети.
Но, несмотря на то, что пишут комментаторы, пост по-прежнему висит на странице мундепа.
Скриншот: twitter.com/Pjatak
Отметим, что фейковая обложка с татуированным "Путиным" уже производила фурор в забытом 2015 году. В украинских медиа с восхищением понесли это своим читателям. Тогда этот вброс детально развенчал украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.
Характер этого вброса, равно как и расследования о "дворце", схожи - всеми этими слухами который год "кормятся" "шататели режима". Что касается расследования Навального, то тут и вовсе имел дело грубый монтаж. О своём отношении к фильму Путин высказался детально.

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