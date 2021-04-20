"Путин - не волшебник, но...": Политолог намекнул на приятные сюрпризы 21 апреля

Политолог Олег Матвейчев прокомментировал упорные слухи о том, что Владимир Путин в ходе своего завтрашнего послания Федеральному собранию объявит о неких "приятных сюрпризах" для населения. Эксперт не исключил чего-то подобного: "Путин - не волшебник, но..."

Многие говорят, что в послании будет что-то сенсационное, поэтому все замерли в ожидании: элита - в ожидании отставок и разносов, а народ - в ожидании каких-то мер социальной помощи. Ведущая программы "Интервью" на Царьграде Олеся Лосева спросила у политолога Олега Матвейчева, оправданы ли эти ожидания.

"Слишком больших сюрпризов не стоит ждать, всё-таки президент - не фокусник", - ответил Матвейчев. "Но то, что он работает над посланием лично до последней минуты, это известно всем. И в последний момент он может что-то неожиданное вставить", - добавил гость эфира.

Я думаю, что государством будут взяты какие-то серьёзные дополнительные социальные обязательства. Потому что понятно, что за это ковидное время люди сильно поиздержались и им хотелось бы получить какую-то материальную помощь. Социологи видят, насколько силён этот запрос.

"Так что можно ожидать, что какая-то раздача слонов у нас всё-таки будет, - предположил эксперт, - бюджет хорошенько потрясут, и разные категории населения получат какие-то выплаты, какие-то льготы". Тем более что на носу выборы в Государственную Думу, а этот факт проигнорировать никак нельзя, отметил Матвейчев.

Экономист Василий Колташов согласился с этим предположением. Он выразил надежду на то, что одной из мер, которые может озвучить президент, станет изменение налоговой системы, прежде всего распределения налогов между регионами. "Как известно, в Москве густо, а в регионах в основном пусто. Для того чтобы улучшить ситуацию за пределами столицы, эти деньги распределяться должны планомерно", - пояснил специалист.

Также Колташов уверен, что будут введены новые социальные пакеты, последуют новые социальные решения.