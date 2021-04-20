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"Путин - не волшебник, но...": Политолог намекнул на приятные сюрпризы 21 апреля
20 апреля 2021, 12:55 • 191 • Политика
Политолог Олег Матвейчев прокомментировал упорные слухи о том, что Владимир Путин в ходе своего завтрашнего послания Федеральному собранию объявит о неких "приятных сюрпризах" для населения. Эксперт не исключил чего-то подобного: "Путин - не волшебник, но..."
Многие говорят, что в послании будет что-то сенсационное, поэтому все замерли в ожидании: элита - в ожидании отставок и разносов, а народ - в ожидании каких-то мер социальной помощи. Ведущая программы "Интервью" на Царьграде Олеся Лосева спросила у политолога Олега Матвейчева, оправданы ли эти ожидания.
"Слишком больших сюрпризов не стоит ждать, всё-таки президент - не фокусник", - ответил Матвейчев. "Но то, что он работает над посланием лично до последней минуты, это известно всем. И в последний момент он может что-то неожиданное вставить", - добавил гость эфира.
"Так что можно ожидать, что какая-то раздача слонов у нас всё-таки будет, - предположил эксперт, - бюджет хорошенько потрясут, и разные категории населения получат какие-то выплаты, какие-то льготы". Тем более что на носу выборы в Государственную Думу, а этот факт проигнорировать никак нельзя, отметил Матвейчев.
Экономист Василий Колташов согласился с этим предположением. Он выразил надежду на то, что одной из мер, которые может озвучить президент, станет изменение налоговой системы, прежде всего распределения налогов между регионами. "Как известно, в Москве густо, а в регионах в основном пусто. Для того чтобы улучшить ситуацию за пределами столицы, эти деньги распределяться должны планомерно", - пояснил специалист.
Также Колташов уверен, что будут введены новые социальные пакеты, последуют новые социальные решения.
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