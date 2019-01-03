"Путин - не Сталин. И никогда им не станет": Американский профессор назвал глупостью антироссийские "карикатуры" в Латвии

В Латвии к Сталину и Гитлеру любят приравнять Путина, для наглядности пририсовав усы, услышал в беседе с латышским Delfi американский профессор Стивен Коткин. В понимании Коткина, "Путин - не Сталин. И никогда им не станет", а подобные параллели - будто бы "карикатуры", он называет глупостью.

Американскогопрофессора-советолога Стивена Коткина даже с очень большой натяжкой невозможно назвать любителем России. Откровенно говоря, русофобство часто сквозит в большинстве его высказываний о нашей стране. Но даже его насмешили страхи о "захвате Латвии " и направленной на весь мир "тирании Путина".

В большом интервью, которое Коткин дал изданию Delfi интересны несколько моментов. К примеру, Коткин не согласен в тезисом о том, что "Путин - это новый Сталин", по его мнению, это глупость. Потому что "Путин Сталиным никогда не станет".

"Скажите, какая институция в России может уничтожать миллионы? Я такой не вижу. Кто может депортировать целую нацию? Думаете, они могут прийти в Латвию и захватить ее, как будто НАТО не существует", - рассуждает Коткин.

Страхи некоторой части латышей о том, что "Латвия может стать следующей за Крымом" не имеют никакого основания под собой, это иррационально, утверждает Коткин. Он напомнимл, что первым заговорил о возвращении Крыма России еще Ельцин в 1991 году, во время переговоров о развале СССР.

"Ельцин так и сказал: Крым — российская территория. А что на это ответил Кравчук? Он просто смеялся над ним. И что тогда сделал Ельцин? Ничего!", - сказал профессор. И в этом разница между Ельциным и Путиным, который сделал так, что Крым снова стал российским.

Но можно ли сейчас говорить что Россия развалила Украину? Была ли она после 1991 года стабильным государством, которым отлично управляли прозападныем лидеры, укравшие у Запада деньги. Это сделали сами украинские лидеры. Так что, к истории "Крымнаш" виноваты сами украинцы.

"Очень важно помнить, что до прихода Путина украинские лидеры разрушили Украину", - заключает Стивен Коткин.

Казалось бы - вот, американский профессор, чей предки по линии отца - выходцы из Витебской губернии, любит Россию. Ничуть не бывало. Почти не переводя дыхания, Коткин сообщает, что "главные жертвы российской власти - сами граждане России". Как утверждает профессор, огромное число россиян "не могут жить в России из-за режима Путина". Хотя, конечно, этот "режим совсем не сталинский", поэтому карикатуры, на которых российскому президенту подрисовывают сталинские усы - "это глупость".

Далее в этом же интервью Коткин авторитетно заявляет, что "Латвия - не колония США". Не будем спорить с профессором. Возможно, что и не колония, а только вассал, исполняющий любой чих своего Суверена из-за океана.

В то же время Коткин настаивает на том, что "Россия и сейчас еще на коленях", потому что огромное число российских граждан "уезжают и оседают в Израиле, Великобритании и США". О том, что именно это говорит, по большому счету, о свободе выбора граждан России, он не упоминает. Не упоминает профессор и о том, что немало британцев переезжают жить в США, и наборот. Как, впрочем, и о многом другом, что не укладывается в его теорию о "жертвах" и "России на коленях".

Об этом пишет "ИноСМИ"