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"Путин - либо новый Романов, либо русский Си Цзиньпин": Уолл-стрит вознаградила президента России - Forbes
18 января 2020, 05:39 • 60 • Политика
Американская Уолл-стрит вознаградила президента России Владимира Путина за захват власти, утверждает журнал Forbes. "Путин - либо новый Романов, либо русский Си Цзиньпин", - отмечает издание.
Журнал Forbes назвал отставку правительства России после послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию - главным событием недели. При этом издание негодует, что на Уолл-стрит российские акции завершили день подъёмом и одолели конкуренцию. По мнению Forbes, американский рынок акций таким образом отблагодарил Путина, в переносном смысле, за захват власти в России.
Издание услышало в послании президента России посыл о переделе властных полномочий в стране. А правительство Дмитрия Медведева, в представлении Forbes, якобы выступило категорически против и потому было отправлено в отставку.
Журнал утверждает, что после истечения последнего президентского срока Путин либо займёт место главы правительства или Госсовета, либо вообще должность сверх-премьер-министра с расширенными полномочиями.
Издание считает, что инвесторам следует этого опасаться, так как подобный сценарий очень не по нраву Вашингтону и он может ввести по этому поводу новые санкции. Однако вместо этого Уолл-стрит отреагировала ростом биржевого фонда MarketVectors Russia (RSX), негодует Forbes.
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