"Путин - либо новый Романов, либо русский Си Цзиньпин": Уолл-стрит вознаградила президента России - Forbes

Журнал Forbes назвал отставку правительства России после послания президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию - главным событием недели. При этом издание негодует, что на Уолл-стрит российские акции завершили день подъёмом и одолели конкуренцию. По мнению Forbes, американский рынок акций таким образом отблагодарил Путина, в переносном смысле, за захват власти в России.

Издание услышало в послании президента России посыл о переделе властных полномочий в стране. А правительство Дмитрия Медведева, в представлении Forbes, якобы выступило категорически против и потому было отправлено в отставку.

Журнал утверждает, что после истечения последнего президентского срока Путин либо займёт место главы правительства или Госсовета, либо вообще должность сверх-премьер-министра с расширенными полномочиями.

"Так что Путин - либо новый Романов, либо русский Си Цзиньпин", - делает вывод Forbes.

Издание считает, что инвесторам следует этого опасаться, так как подобный сценарий очень не по нраву Вашингтону и он может ввести по этому поводу новые санкции. Однако вместо этого Уолл-стрит отреагировала ростом биржевого фонда MarketVectors Russia (RSX), негодует Forbes.