"Путин - хищник и последовательный": Американский Институт по изучению войны советует глобально "задавить" Россию

Американцы готовятся противодействовать России. Причём - комплексно. Согласно отчёту американского Института по изучению войны, США в действительности рассматривают варианты, как подавить нашу страну.

На отчёт, ориентированный на запросы республиканского истеблишмента США, обратил внимание Фонд развития гражданского общества. По словам руководителя фонда Константина Костина, по некоторым докладам политических институтов "опытный читатель может составить представление о реальных намерениях наших геополитических партнёров/противников".

В исследовании говорится, что США должны всячески нивелировать угрозу, исходящую от Росси. В частности, в работе, в которую свой вклад привнёс и связанный с генералитетом ВС США и республиканской элитой эксперт по военно-политическим вопросам Фредерик Каган, по пунктам перечисляются этапы противодействия Москве и Путину.

Кстати, российского президента в докладе называют политиком-хищником (opportunistic predator), но последовательным, как и его западные коллеги. Потому, говорится в отчёте, Запад должен "разработать глобальный подход к решению и преодолению российского вызова".

Эффективность российской угрозы в основном является следствием слабости Запада, убеждены авторы доклада. В частности, разрушают целостность блока европейские члены НАТО, которые "не выполняют всех своих обязательств перед альянсом по поддержанию своего военного потенциала".

"Кремль искусно использует растущую политическую поляризацию и эрозию доверия населения стран Запада", - пишут авторы доклада.

Чтобы противостоять российской маневренности, США следует принять во внимание ряд рекомендаций, советуют эксперты американского Института по изучению войны.

Так, в числе советов говорится, что США должны ограничить приток ресурсов в Россию, срывать гибридные военные операции при помощи "контр-информационных операций в медийном пространстве", постепенно ослаблять авторитет Путина как влиятельного посредника.

И, помимо этого, страны Запада должны, по версии американских аналитиков, повысить защиту НАТО.

Примечательно, что, предлагая способы давить на Россию, эксперты также допускают, что с нашей страной важно проводить параллельно переговоры. Ведь, предостерегают в отчёте, в случае непродуктивности переговоров "они могут заложить фундамент для более успешных диалогов в будущем".