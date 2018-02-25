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"Путин - как хирург. Он справится лучше" - либералов осадили после критики президента
25 февраля 2018, 00:39 • 107 • Политика
На защиту президента России Владимира Путина встал журналист Олег Лурье.
Независимый журналист Олег Лурье разозлил либералов своим высказыванием о президенте России Владимире Путине и его решении вновь баллотироваться на президентский срок 18 марта 2018 года. Ранее политика обвинили в том, что он слишком долго находится у власти. Лурье в данном случае приводит простое сравнение.
Журналист проводит параллели с профессией хирурга. В конце концов, вы скорее доверитесь опытному врачу, который уже 18 лет делает операции, нежели пойдете к новичку, который просто уверяет вас, что справится лучше.
Ранее представители "Яблока" и Ксении Собчак обратились в суд с иском к ЦИК России в связи с регистрацией Владимира Путина на выборах президента страны. Их претензии также были связаны с долгим правлением Путина. В том числе на их критику отвечает Лурье.
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