Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киев...
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

"Путин - это Дарт Вейдер": Заговор России против США нашёл объяснение

07 августа 2020, 20:35  •  26 • Политика
Американские СМИ начали догадываться, что нет никакого заговора России против США. "Люди уверовали, что Путин - это Дарт Вейдер", - пишет американское издание Foreign Affairs.
По мере приближения президентских выборов в США 4 ноября многие американцы готовятся к вмешательству со стороны России, однако было ли оно вообще? Таким вопросом задаётся авторитетный американский журнал Foreign Affairs.
Для этого издание попыталось "проникнуть в головы" российским официальным лицам, проанализировав их публичные заявления и высказывания. В итоге Foreign Affairs приходит к выводу о том, что никакого хитрого скоординированного плана по подрыву демократии США не существует и никогда не было. В лучшем случае, имели место ситуационные шаги, сделанные в ответ на американские провокации.
Издание пишет, что в отличие от США в России внешнеполитические решения принимаются не в МИД, а в Совбезе. Там сидят чиновники с глубоко циничными взглядами на США, деятельность которых направлена на защиту суверенитета России от американских посягательств.
По мнению авторов журнала, так называемые активные действия России против Запада совершает не Кремль, а третьи лица, которые надеются на благодарность Кремля и считают, что знают, чего хочет Кремль. Но их догадки вовсе не равны осознанной политике.
Люди уверовали, что Путин - это Дарт Вейдер, и если он хочет, чтобы над Капитолийским холмом развевался красный флаг, рано или поздно это точно случится. Никто не хочет верить, что никакой большой стратегии просто нет, - приводит издание мнение аналитика, причастного к российскому оборонному сектору.
То есть лепя из Путина образ "Темнейшего", США и Запад сами загнали себя в ловушку, так как их противники теперь пытаются действовать против них в соответствии с придуманными ими же "коварными планами" Путина.
Где доказательства того, что Кремль хочет разрушить либеральный миропорядок и увидеть США в огне? Их нет. Просто Вашингтон часто проецирует на Россию собственные страхи. Москва отвечает тем же, - приходит к выводу Foreign Affairs.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
07 августа 2020, 08:40
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
07 августа 2020, 01:20
Ельцин пожалел о Путине: Откровения от Лукашенко
07 августа 2020, 01:20
"Из-за неё сутки сидели": Лукашенко назвал Меркель "волчицей", от переговоров с которой можно устать
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
07 августа 2020, 03:10
В ход пойдут любые методы: На Михалкова и Малофеева готовится атака
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2020, 14:40
"Просто сравнивали их с землёй": ВСУ готовят себе новый котёл в Донбассе
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
02 августа 2020, 18:40
Украинские байкеры-знаменосцы побоялись выехать на крымскую «нейтралку»
01 августа 2020, 12:25
В Москве остудили пыл Киева после требования дать Украине 300 миллиардов долларов
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.