По мере приближения президентских выборов в США 4 ноября многие американцы готовятся к вмешательству со стороны России, однако было ли оно вообще? Таким вопросом задаётся авторитетный американский журнал Foreign Affairs.

Для этого издание попыталось "проникнуть в головы" российским официальным лицам, проанализировав их публичные заявления и высказывания. В итоге Foreign Affairs приходит к выводу о том, что никакого хитрого скоординированного плана по подрыву демократии США не существует и никогда не было. В лучшем случае, имели место ситуационные шаги, сделанные в ответ на американские провокации.

Издание пишет, что в отличие от США в России внешнеполитические решения принимаются не в МИД, а в Совбезе. Там сидят чиновники с глубоко циничными взглядами на США, деятельность которых направлена на защиту суверенитета России от американских посягательств.

По мнению авторов журнала, так называемые активные действия России против Запада совершает не Кремль, а третьи лица, которые надеются на благодарность Кремля и считают, что знают, чего хочет Кремль. Но их догадки вовсе не равны осознанной политике.

Люди уверовали, что Путин - это Дарт Вейдер, и если он хочет, чтобы над Капитолийским холмом развевался красный флаг, рано или поздно это точно случится. Никто не хочет верить, что никакой большой стратегии просто нет, - приводит издание мнение аналитика, причастного к российскому оборонному сектору.

То есть лепя из Путина образ "Темнейшего", США и Запад сами загнали себя в ловушку, так как их противники теперь пытаются действовать против них в соответствии с придуманными ими же "коварными планами" Путина.