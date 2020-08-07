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"Путин - это Дарт Вейдер": Заговор России против США нашёл объяснение
07 августа 2020, 20:35 • 26 • Политика
Американские СМИ начали догадываться, что нет никакого заговора России против США. "Люди уверовали, что Путин - это Дарт Вейдер", - пишет американское издание Foreign Affairs.
По мере приближения президентских выборов в США 4 ноября многие американцы готовятся к вмешательству со стороны России, однако было ли оно вообще? Таким вопросом задаётся авторитетный американский журнал Foreign Affairs.
Для этого издание попыталось "проникнуть в головы" российским официальным лицам, проанализировав их публичные заявления и высказывания. В итоге Foreign Affairs приходит к выводу о том, что никакого хитрого скоординированного плана по подрыву демократии США не существует и никогда не было. В лучшем случае, имели место ситуационные шаги, сделанные в ответ на американские провокации.
Издание пишет, что в отличие от США в России внешнеполитические решения принимаются не в МИД, а в Совбезе. Там сидят чиновники с глубоко циничными взглядами на США, деятельность которых направлена на защиту суверенитета России от американских посягательств.
По мнению авторов журнала, так называемые активные действия России против Запада совершает не Кремль, а третьи лица, которые надеются на благодарность Кремля и считают, что знают, чего хочет Кремль. Но их догадки вовсе не равны осознанной политике.
То есть лепя из Путина образ "Темнейшего", США и Запад сами загнали себя в ловушку, так как их противники теперь пытаются действовать против них в соответствии с придуманными ими же "коварными планами" Путина.
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