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"Путин? - Да, здорово!": В канун Рождества президент России посетил хоспис для тяжелобольных детей

06 января 2019, 20:54  •  50 • Политика
В канун Рождества президент России Владимир Путин посетил тяжелобольных детей в одном из хосписов Санкт-Петербурга. На заснятых на месте событий кадрах видно, как один из маленьких подопечных учреждения приветствует президента радостным восклицанием: "Путин?" Сам глава государства ответил ему: "Да, здорово!"
Как сообщают "Невские новости", глава государства подарил каждому ребенку по мешку со сладостями. Одному из юных подопечных учреждения даже повезло "дать пять" президенту.
Всего в стенах хосписа Рождественский сочельник встречают 23 пациента. Среди них есть как совсем маленькие дети, так и подростки.
Попавшее на видео вопросительное восклицание "Путин?", к примеру, принадлежит совсем юному ребенку. "Да, здорово! Очень хороший дом у вас здесь!" - ответил президент.
Напомним, что в этом году Владимир Путин планирует встретить Рождество в Северной столице.
Видеорепортаж его визита в детский хоспис опубликовал канал "Россия 24".
«Путин?! - Да, здорово!»: Владимир Путин приехал в детский хоспис в Санкт-Петербурге pic.twitter.com/gGCSvRZSmH
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 6, 2019

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