"Путин? - Да, здорово!": В канун Рождества президент России посетил хоспис для тяжелобольных детей

В канун Рождества президент России Владимир Путин посетил тяжелобольных детей в одном из хосписов Санкт-Петербурга. На заснятых на месте событий кадрах видно, как один из маленьких подопечных учреждения приветствует президента радостным восклицанием: "Путин?" Сам глава государства ответил ему: "Да, здорово!"

Как сообщают "Невские новости", глава государства подарил каждому ребенку по мешку со сладостями. Одному из юных подопечных учреждения даже повезло "дать пять" президенту.

Всего в стенах хосписа Рождественский сочельник встречают 23 пациента. Среди них есть как совсем маленькие дети, так и подростки.

Попавшее на видео вопросительное восклицание "Путин?", к примеру, принадлежит совсем юному ребенку. "Да, здорово! Очень хороший дом у вас здесь!" - ответил президент.

Напомним, что в этом году Владимир Путин планирует встретить Рождество в Северной столице.

Видеорепортаж его визита в детский хоспис опубликовал канал "Россия 24".