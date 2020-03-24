"Путь к объединению": Может ли коронавирус оказаться полезным… политически

Власти Украины приняли незаконное и циничное решение, закрыв пропуск через линию разделения с Донбассом на фоне распространения коронавируса. Россия, в свою очередь, напротив, приняла решение не распространять запрет на въезд в Россию на жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Кроме того, временное ограничение на въезд в Россию, введённое в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, не коснётся граждан государств, входящих в СНГ, а также граждан Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в решении правительства, размещённом на официальном сайте.

Особенно показательно на этом фоне выглядят действия соседних стран. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, будто Россия "полыхает от коронавируса", и недоумевал, почему наша страна вводит ограничения на границах.

Украина поступила и того жёстче - с 24 марта запретив своим гражданам покидать страну с туристическими целями.

Примечательно, что ещё раньше Киеве буквально отгородился от Донбасса, закрыв КПП в приграничной зоне.

В свою очередь, отметил в комментарии Царьграду пресс-секретарь Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Юрий Кот, Россия не оставила в беде русских в других странах.

Помимо того, что наша страна организовала эвакуацию сограждан из зарубежных стран, так ещё и помогает Европе оправиться от вспышки заболевания.

Нынешний шаг России, позволившей гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях ДНР и ЛНР, въезжать в страну, - путь к объединению в совместном дальнейшем будущем.

"В какой это форме будет происходить - неважно, это решит история и люди, которые формируют инициативы. Но в целом это путь к тому, чтобы русские земли - а Донбасс - это тоже русская земля - объединялись. И русский народ, который живёт в том числе и в Донбассе, тоже объединялся со всей великой Россией. Поэтому я думаю, что это вопрос просто времени", - убеждён Кот.

Он добавил, что нынешним действиям Киева даже не стоит удивляться. Не исключено, допустил он, что на Украине после могут даже обвинять Россию за оказание помощи жителям Донбасса.

"То, что Украина открестилась от народных республик, не вызывает удивления. Потому что они же продолжают утюжить этот регион, не признавший госпереворот. И Украина сейчас будет пытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинять Россию во всех мыслимых и немыслимых грехах, в том числе говорить, будто в России "полыхает коронавирус" и народные республики нужны для того, чтобы засылать на Украину заражённых…

Это всё будет использоваться, в любом случае. Что бы мы ни делали, они всё равно будут орать. Поэтому что на них обращать внимание? Надо делать своё дело, надо людям помогать.

А то, что Украина отторгла от себя людей… Ну, уже давным-давно первое, что сделал Киев, - оттолкнул сначала правду - правду о Майдане, называя его "революцией гидности", пряча под этим названием госпереворот. Потом правду о том, кто расстрелял "Небесную сотню", правду о том, кто и зачем сжигал Одессу, устроив акт устрашения для всех русских на Украине. Правду о том, кто бомбил Луганск. То есть они изначально оттолкнули правду, а потом за этим уже потянулись все остальные преступления. Когда каждый новый день проходит у них для того, чтобы оправдать предыдущую ложь. Этот порочный круг рано или поздно заведёт Украину в никуда, в пропасть. И вытащить её оттуда способны только русские люди. Русские украинцы, русские России. Только эти люди способны вытащить весь народ", - подчеркнул он.