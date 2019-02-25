"Пустые угрозы": Помпео не услышал сути предупреждения Путина

Госсекретарь США Майк Помпео расценил недавнее предупреждение президента РФ Владимира Путина о выходе США из ДРСМД как "пустые угрозы" и, судя по его реакции, не услышал сути слов российского лидера.

Во время своего послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что именно США нарушили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и продолжают его нарушать, напомнив о развертывании в Европе универсальных пусковых установок MK-41. Он также подчеркнул, что Россия "вынуждена будет ответить" и не только в отношении тех территорий, где расположены системы ПРО, но и в отношении тех территорий, где принимаются решения. А это - прямой намек на США и Вашингтон.

Однако, судя по реакции госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео, тот не услышал сути предупреждения Путина, расценив его слова как "пустые угрозы". Об этом глава Госдепа сообщил в беседе с корреспондентом CNN.

Он сказал о том, что видит в словах российского лидера лишь "шумную угрозу, направленную на то, чтобы скрыть решение США выйти из Договора о РСМД".

Он также уточнил, что Америке "нет смысла" и дальше оставаться в Договоре, заявив, что именно Россия нарушает его.

Напомним, в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин дал Америке четко понять: Россия нацелит оружие и на сами США в случае угрозы. А не только на те страны, где будут размещены нарушающие ДРСМД ракеты. И пообещал дать ответ не только по тем странам, где будет произведен пуск, "но и по центрам приема решений".

Путин напомнил, что США разместили установки "Иджис эшор" в Европе, которые способны запускать "Томагавки", что противоречит условиям ДРСМД.

"Мы не хотим обострения", - подчеркнул глава государства.

Путин также указал на то, что "Россия не намерена первой размещать ракеты в Европе", однако заранее предупредил о том, что и Вашингтону не стоит размещать их.

В отличие от Помпео, в НАТО "угрозы России" оценили в полной мере. Здесь сообщили, что "приняли к сведению" заявления Владимира Путина.

Что касается целей, по которым Россия может нанести ответный удар, то одна из них - Пентагон. Его назвали в числе прочих в эфире программы "Вести недели", выходящей на телеканале "Россия".

Здесь, на Восточном побережье США, находятся все высшие органы управления американскими Вооружёнными силами, а также Комитет начальников штабов. На этом же побережье располагается правительственный пункт управления (Кэмп-Дэвид) и пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи (Мэриленд).

Если говорить о Западном побережье, то тут "Цирконы" уничтожат управление стратегическими наступательными силами в калифорнийском Мак-Клеллане и пункт управления ядерными силами в Джим-Крик (штат Вашингтон).

"В зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - отмечается в передаче. При этом российские подлодки, на которых будут установлены "Цирконы", даже не нарушат исключительную экономическую зону США в 200 миль.

"Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, ещё 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлётное время", - сообщается в эфире "Вестей недели".