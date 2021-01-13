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"Пустите Дуньку в Европу": Украина примерила натовские звания, чтобы отречься от "москалей"

13 января 2021, 19:10  •  140 • Политика
Украина примерила натовские звания, чтобы окончательно отречься от "москалей" и своего советского прошлого. Однако это вряд ли поднимет ВСУ до уровня НАТО, считают эксперты. Российские пользователи уже шутят: "Пустите Дуньку в Европу".
Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился перевести вооружённые силы страны на натовский стандарт STANAG 2116, который вводит единые воинские звания для всех стран альянса. Он необходим для того, чтобы союзники по НАТО могли действовать сообща и не путаться при этом в званиях, которые приняты в той или иной стране. Так, например, прапорщику в соответствии со стандартом STANAG 2116 соответствует мастер-сержант, а рядовому - рекрут. Таран уверен, что этот шаг будет способствовать евро- и трансатлантической интеграции Украины.
Однако эксперты считают, что отказ от советских названий в действительности мало на что влияет. Автор РИА Новости Андрей Коц отметил, что на пути к интеграции и уж тем более к вхождению Украины в НАТО есть масса преград. Во-первых, Североатлантический альянс не может принять страну, на территории которой продолжается локальный вооружённый конфликт, а войну в Донбассе Киев, судя по всему, завершать не собирается.
Во-вторых, основу вооружения украинской армии составляют российские или модернизированные советские образцы вооружения и техники. Речь, в частности, идёт об автоматах Калашникова, а также о танках Т-72 и Т-64. Отметим, что калибр снарядов, которыми стреляют данные танки, составляет 125 мм, в то время как натовская техника ориентирована на боеприпасы 120 мм. Это значит, что для интеграции с НАТО Украине придётся полностью обновить своё вооружение, заменив советскую технику западной, а на это у погрязшего в долгах Киева нет денег.
Российские интернет-пользователи с юмором отнеслись к предложенному украинским министром способу породниться с НАТО.
Прошло 100 лет и опять: "Пустите, пустите Дуньку в Европу", - отметил пользователь Femina Men.
У Украины как всегда: замах на рубль, а удар на копейку, - пошутил Денис Кузнецов.

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