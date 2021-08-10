"Пусть занимается делами Беларуси": Поклонская ответила на слова Лукашенко о признании Крыма

Александр Лукашенко назвал своё условие признания Крыма в составе России. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обвинила его в уходе от ответа.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала президента Белоруссии съездить в Крым, чтобы самому понять, русский ли полуостров. Так она прокомментировала слова Александра Лукашенко о признании Крыма в составе России.

Парламентарий обратила внимание на то, что белорусский лидер увильнул от конкретного ответа на этот вопрос. Она упрекнула Александра Григорьевича в том, что его беспокоят внутренние дела России, в то время как он должен заниматься своими.

"У него другие задачи: национальные интересы Беларуси. Мне неясен его посыл к олигархам - признают или не признают. Ему нужно самому ехать к нам в Крым и посмотреть своими глазами, а уже потом говорить такое. Крым Беларусь признает. А белорусский президент уходит от прямого ответа", - цитирует Наталью Поклонскую "Говорит Москва".

Депутат подчеркнула, что условий для признания Крыма русским быть не может. Жители сами всё решили, когда голосовали на референдуме.

Ранее президент Белоруссии уклончиво назвал своё условие признания Крыма. По его словам, "это случится, когда последний олигарх России начнёт поставлять туда продукты".