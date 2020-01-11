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"Пусть за Крымом приходят и увидят": Заявление украинского эксперта об отсутствии флота у России насмешило Twitter

11 января 2020, 20:54  •  219 • В мире
Глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк, заявивший, что у России фактически нет надводного флота, насмешил пользователей Twitter. Пользователи назвали его уморой, а некоторые посоветовали поискать российские корабли в Крыму.
По словам Юрия Романюка, единственное, чем обладает Россия, это "флот атомных подводных лодок". Надводного флота у нашей страны нет, уверен глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Незалежной.
Что касается Черноморского флота, который включает в себя более чем 270 боевых кораблей, то он, по мнению Романюка, находится в "крайне плачевном" состоянии.
Исходя из этого суждения, украинский эксперт предположил, что никакой угрозы Черноморский флот не представляет - это просто, по его словам, гипербола.
Более того, Романюк в разговоре с изданием "Обозреватель" подчеркнул, что ВМФ Турции и Румынии в Чёрном море "превосходят" российский флот.
В Twitter отнеслись к заявлениям украинского эксперта с юмором, назвав его уморой.
"Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Дальше не смог читать. Вот умора", - написал @andreizyev98 в комментариях в микроблоге "Обозревателя".
"Пусть за Крымом приходят, тогда и увидят всё своими глазами", - предложила @BAYDAK10.
"А что им ещё говорить своему народу. США на таком вранье стали богатой страной. Украина всё делает, как США", - заметила @otkritiy.

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