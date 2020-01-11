"Пусть за Крымом приходят и увидят": Заявление украинского эксперта об отсутствии флота у России насмешило Twitter

По словам Юрия Романюка, единственное, чем обладает Россия, это "флот атомных подводных лодок". Надводного флота у нашей страны нет, уверен глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Незалежной.

Что касается Черноморского флота, который включает в себя более чем 270 боевых кораблей, то он, по мнению Романюка, находится в "крайне плачевном" состоянии.

Исходя из этого суждения, украинский эксперт предположил, что никакой угрозы Черноморский флот не представляет - это просто, по его словам, гипербола.

Более того, Романюк в разговоре с изданием "Обозреватель" подчеркнул, что ВМФ Турции и Румынии в Чёрном море "превосходят" российский флот.

В Twitter отнеслись к заявлениям украинского эксперта с юмором, назвав его уморой.

"Председатель Всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Дальше не смог читать. Вот умора", - написал @andreizyev98 в комментариях в микроблоге "Обозревателя".

"Пусть за Крымом приходят, тогда и увидят всё своими глазами", - предложила @BAYDAK10.

"А что им ещё говорить своему народу. США на таком вранье стали богатой страной. Украина всё делает, как США", - заметила @otkritiy.