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"Пусть весь мир ополчится": Кадыров попросил Киев позаботиться о несчастных и обездоленных

03 марта 2022, 04:30  •  625 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, с чем силовики из его региона столкнулись на Украине – со множеством несчастных и обездоленных людей. Он попросил Киев позаботиться о простых украинцах. "Пусть весь мир ополчится", - написал Кадыров.
Чеченские отряды встречают десятки, сотни людей, которые пытаются спастись от бандеровского гнёта. Бойцы ищут и находят для беженцев безопасное убежище, отдают свои пайки. Подобного не делает ни одна международная организация. Кадыров отметил, что ОБСЕ занимается лишь тем, что разъезжает по территории Украины в красивых иномарках.
"В то же время несчастные люди находятся, мягко говоря, в плохом положении. Они не знают, что делать и куда деваться от бандеровской тирании", - написал глава Чечни в своём Telegram-канале.
Рамзан Кадыров обратился к руководству Украины и ко всем людям, кто обязан решать проблемы гуманитарного характера, заняться спасением обездоленных людей – накормить, поддержать. По мнению главы Чеченской республики, киевская власть должна уже прекратить отсиживаться в бункерах, думая только о своих интересах.
"Ваше отношение к этим несчастным людям только ещё раз доказывает, что мы на правильном пути. И поэтому пусть весь мир в один голос ополчится против нас, но мы освободим их от нацистского засилья", - заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что украинцы в соцсетях жалуются на бездействие властей. Не организован подвоз воды и гуманитарной помощи в жилые кварталы. Горожан не предупреждают об опасности. Некоторым из них не дают даже воспользоваться возможностью покинуть свои города, воспользовавшись безопасными гуманитарными коридорами.

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