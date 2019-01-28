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"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон
28 января 2019, 23:09 • 165 • Политика
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Польше необходимо разрешение России на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен стать ответом Варшавы на российский газопровод "Северный поток - 2". К такому неутешительному для польских властей выводу пришло издание Financial Times.
Воплощением проекта польского газопровода занимается компания Gaz-System. Предполагается, что Baltic Pipe соединит датские и польские газовые сети и откроет для Польши доступ к норвежским газовым месторождениям. Однако ключевой момент состоит в том, что газопровод должен пересекать маршрут "Северного потока - 2". А для этого необходимо разрешение России.
Он предполагает, что "Газпром" может до бесконечности откладывать решение по польскому газопроводу, а то и вовсе поставить на нем крест. По мнению эксперта, Россия обложила Польшу со всех сторон.
Напомним, что Польша со своей стороны приложила максимум усилий, чтобы сорвать строительство российского газопровода по дну Балтийского моря. Теперь же Варшаву настигли последствия этого.
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