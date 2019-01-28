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"Пусть в обход Германии тянут": Россия "обложила" газопровод Польши со всех сторон

28 января 2019, 23:09  •  165 • Политика
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Польше необходимо разрешение России на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен стать ответом Варшавы на российский газопровод "Северный поток - 2". К такому неутешительному для польских властей выводу пришло издание Financial Times.
Воплощением проекта польского газопровода занимается компания Gaz-System. Предполагается, что Baltic Pipe соединит датские и польские газовые сети и откроет для Польши доступ к норвежским газовым месторождениям. Однако ключевой момент состоит в том, что газопровод должен пересекать маршрут "Северного потока - 2". А для этого необходимо разрешение России.
"Пересечение с Nord Stream 2 очень важно. Gaz-System необходимо заключить соглашение с "Газпромом" по этому вопросу", - пишет аналитик Polityka Insight Роберт Томашевский.
Он предполагает, что "Газпром" может до бесконечности откладывать решение по польскому газопроводу, а то и вовсе поставить на нем крест. По мнению эксперта, Россия обложила Польшу со всех сторон.
"Пусть в обход Германии тянут", - шутят пользователи соцсетей.
Напомним, что Польша со своей стороны приложила максимум усилий, чтобы сорвать строительство российского газопровода по дну Балтийского моря. Теперь же Варшаву настигли последствия этого.

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