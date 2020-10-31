"Пусть участвует в ток-шоу, кутит и кайфует": Кадыров ждёт от Жириновского извинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на комментарий Владимира Жириновского, который ранее его раскритиковал. Лидер ЛДПР заявил, что главе Чечни не стоило бы высказываться по поводу событий во Франции. По его мнению, руководители субъектов не должны в это вмешиваться.

В партии впоследствии указали, что политик имел в виду всех глав субъектов РФ, а не одного Кадырова.

Однако на ремарку от Жириновского в своём телеграм-канале Рамзан Кадыров всё же детально высказался. Он подчеркнул, что заявлял свою позицию о событиях во Франции как человек верующий. При этом, указал глава региона, высказанная оценка от Жириновского его удивляет и возмущает.

"В общем, Жириновский опять занимается самопиаром. НО! Затронутая тема - совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки", - категорично заметил Кадыров.

Он считает, что лидеру ЛДПР не следует касаться религиозных тем.

"Да, пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский", - написал он и добавил, что лидеру ЛДПР следовало бы извиниться за свои слова.

Кадыров в этом же посте предостерёг российских мусульман от необдуманных действий.

"Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране - от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации", - подчеркнул он.