"Пусть уберут свои провокационные плакаты": В Венгрии призвали к бойкоту Coca-Cola из-за пропаганды секс-меньшинств

В Венгрии идет подготовка к музыкальному фестивалю Sziget. Накануне мероприятия и появились рекламные постеры Coca-Cola, на которых, помимо слоганов "Любовь есть любовь" и "Никакого сахара, никакого предосуждения", изображена и однополая пара.

Именно такая реклама и вызвала резкое недовольство члена венгерской консервативной партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Иштвана Болдога.

На своей странице в Facebook политик заявил о том, что он будет выступать против размещения подобной рекламы.

"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.

Одновременно в Сети появилась и петиция с требованием не только "немедленно" убрать с глаз долой провокационные плакаты, но и "обуздать гомосексуальное лобби", которое угрожает семье, детям и обществу в целом. Под петицией уже поставили свои подписи больше 27 тысяч человек.