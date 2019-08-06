Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
«Тенденция роста сохраняется»: с начала года Крым посетили более 4 млн туристов
Силовики угрожают покарать детей либералов? (Анна Сочина)
Известного "дуба-актера" из фильма "Побег из Шоушенка" распи...
Главная / В мире

"Пусть уберут свои провокационные плакаты": В Венгрии призвали к бойкоту Coca-Cola из-за пропаганды секс-меньшинств

06 августа 2019, 04:24  •  99 • В мире
На новой рекламе компании Coca-Cola изображена однополая пара, и это вызвало возмущение представителя венгерской консервативной партии. "Пусть уберут свои провокационные плакаты", - потребовал он, предложив бойкотировать продукцию компании.
В Венгрии идет подготовка к музыкальному фестивалю Sziget. Накануне мероприятия и появились рекламные постеры Coca-Cola, на которых, помимо слоганов "Любовь есть любовь" и "Никакого сахара, никакого предосуждения", изображена и однополая пара.
Именно такая реклама и вызвала резкое недовольство члена венгерской консервативной партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Иштвана Болдога.
На своей странице в Facebook политик заявил о том, что он будет выступать против размещения подобной рекламы.
"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.
Одновременно в Сети появилась и петиция с требованием не только "немедленно" убрать с глаз долой провокационные плакаты, но и "обуздать гомосексуальное лобби", которое угрожает семье, детям и обществу в целом. Под петицией уже поставили свои подписи больше 27 тысяч человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



99
Источник
Похожие новости
05 августа 2019, 15:24
"Думали, июль будет рекордным": В Грузии после провокаций недосчитались 10 тысяч туристов из России
05 августа 2019, 15:24
Бить Сирию – без спроса России? Израиль заявляет о своем новом праве - Al Mohrar Media
06 августа 2019, 04:24
"Пусть уберут свои провокационные плакаты": В Венгрии призвали к бойкоту Coca-Cola из-за пропаганды секс-меньшинств
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников США по ситуации в Ормузском проливе
06 августа 2019, 00:54
«Подготовка к выходу из договора»: почему США предлагают расширить число участников СНВ-III
05 августа 2019, 18:39
С-400 «окрылили» Эрдогана. Турция готовится выгнать союзников США из Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 01:09
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обе...
06 августа 2019, 00:54
«Не спешат на помощь»: автор Telegram-канала «Мышь в овощном» — о позиции союзников С...
06 августа 2019, 01:09
Захарова не напугала? МИД Германии не стал менять свою позицию по "мирным митинг...
06 августа 2019, 01:09
Болгария и Румыния в ЕС: Попрошайки и проститутки (Голос Германии)
06 августа 2019, 01:09
Алексиевич решила хайпануть и заявила, что "ИЗ ЭТИХ" (Руслан Осташко)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 августа 2019, 00:24
Все страны мира отвернулись от Киева. Украинскому постпреду в ПАСЕ пришлось признаться в провале
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорьевой дал признательные показания
01 августа 2019, 00:39
Лидер «Слуги народа» прокомментировал закон об украинском языке
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
31 июля 2019, 15:09
Ставка - жизнь Зеленского: Эксперты о военном перевороте на Украине и возможных жертвах
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.