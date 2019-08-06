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"Пусть уберут свои провокационные плакаты": В Венгрии призвали к бойкоту Coca-Cola из-за пропаганды секс-меньшинств
06 августа 2019, 04:24 • 99 • В мире
На новой рекламе компании Coca-Cola изображена однополая пара, и это вызвало возмущение представителя венгерской консервативной партии. "Пусть уберут свои провокационные плакаты", - потребовал он, предложив бойкотировать продукцию компании.
В Венгрии идет подготовка к музыкальному фестивалю Sziget. Накануне мероприятия и появились рекламные постеры Coca-Cola, на которых, помимо слоганов "Любовь есть любовь" и "Никакого сахара, никакого предосуждения", изображена и однополая пара.
Именно такая реклама и вызвала резкое недовольство члена венгерской консервативной партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" Иштвана Болдога.
На своей странице в Facebook политик заявил о том, что он будет выступать против размещения подобной рекламы.
"Я против рекламной кампании Coca-Cola. Пока они не уберут свои провокационные плакаты из Венгрии, я не буду потреблять их продукцию", - написал Болдог.
Одновременно в Сети появилась и петиция с требованием не только "немедленно" убрать с глаз долой провокационные плакаты, но и "обуздать гомосексуальное лобби", которое угрожает семье, детям и обществу в целом. Под петицией уже поставили свои подписи больше 27 тысяч человек.
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