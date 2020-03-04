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"Пусть турки уходят": Багдасаров призвал действовать более решительно

04 марта 2020, 11:35  •  36 • Политика
Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Семён Багдасаров убеждён, что Турция никогда не превратится в союзника России. Но между странами будет продолжаться конфликт. "Пусть турки уходят", - предложил эксперт.
"Эрдоган никогда не скрывал, что его целью является вся Северная Сирия во главе с Алеппо, а по максимуму - смена режима в Дамаске. Мы видим самое сильное обострение ситуации", - заявил Багдасаров изданию "Свободная пресса".
По его словам, намеченная на 5 марта встреча Реджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным окончательными договорённостями не завершится. Стороны достигнут некоего соглашения о временном перемирии. Но через несколько месяцев эксперт ожидает повторного резкого обострения. Он считает, что Москве следует объективно оценить ситуацию и выработать стратегию поведения.
Вероятность закрытия Босфора и Дарданелл для русских кораблей Семён Багдасаров назвал лукавством, так как Турция не меньше России заинтересована в торговых отношениях. На вопрос о дальнейших шагах России эксперт ответил, что "пора поддержать Рабочую партию Курдистана". Это сирийская организация, которая в России не признана террористической. В отличие от "Братьев-мусульман"* ("Аль-Ихван аль-Муслимун"*) - партии Эрдогана.
"Эрдоган по российским законам - террорист, строго говоря. Поэтому пора действовать более решительно и более осмысленно", - произнёс эксперт по проблемам стран Ближнего Востока.
Он предложил туркам покинуть Сирию.
"Не будет никакой войны. Будет локальное противостояние. Мы пришли в Сирию не для того, чтобы оттуда уходить. Пусть турки уходят", - уверен Семён Багдасаров.
Террористы несколько дней назад атаковали сирийские правительственные войска. Был открыт ответный огонь. В числе пострадавших оказались турецкие военные. Известно о 36 погибших. Президент Турции Реджеп Эрдоган провёл совещание по безопасности и выслушал мнение Совета НАТО, который организовал консультации по его просьбе. Позднее турецкий лидер обговорил по телефону ситуацию с российским коллегой. Личная встреча Путина и Эрдогана намечена на 5 марта.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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