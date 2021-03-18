"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер

Российский блогер Сергей (Zergulio) Колясников, комментируя оскорбительное заявление президента США Джо Байдена о Путине-"убийце", рассказал о том, как, по его мнению, отреагирует на это российский лидер. Он призвал "не заморачиваться" этим вопросом. "Пусть США и ЕС подгузники меняют в ожидании этой реакции", - резюмировал блогер.

Напомним, накануне появились выдержки из интервью президента США Джо Байдена для "ABC", в котором на вопрос ведущего: "Путин - убийца?" - американский лидер после небольшой паузы ответил утвердительно.

Известный российский блогер Сергей (Zergulio) Колясников в своём авторском Telegram-канале неожиданно согласился со словами Байдена, но тут же уточнил, что он имеет в виду.

"Вы знаете, я соглашусь с Байденом. Путин действительно убийца. Убийца планов США и Европы в отношении России, которые они почти реализовали в 1990-е. Прибил и подошвой растёр он эти планы", - пояснил свою точку зрения блогер.

Он напомнил о том, как в России выживали в те годы, когда "когда президент США (и не только он) очень любил президента России". В том числе обратил внимание на то, как народ, "пробиваясь через 1990-е", умирал от инсультов и инфарктов.

"Поэтому спасибо, Джо. Боже упаси от дружбы с США, да даже от просто тёплых отношений", - резюмирует Колясников свою мысль.

А после рассказал, как его в личной переписке расспрашивают о возможной реакции самого президента России Владимира Путина на оскорбительное заявление Байдена. По мнению блогера, сейчас российский лидер никак не отреагирует на это, а о настоящей его реакции можно будет узнать через десятилетия.

"Спрашивают в личку: "А как отреагирует Путин?". Никак, камрады. Это ведь Путин. Мы в лучшем случае лет через 30-40, когда снимут гриф с документов, узнаем, как он отреагировал, - выдал свою версию Колясников. - Так что не заморачивайтесь, пусть США и ЕС подгузники меняют в ожидании этой реакции".