"Пусть следит": В Нидерландах поддержали закон о "Большом брате"

• 47 • В мире

Голландцы не возражают против того, чтобы у местных спецслужб были увеличены полномочия.

Уже 49% избирателей в Нидерландах проголосовали в пользу поддержки закона о расширении полномочий спецслужб. По данным портала Dutch News, явка на референдуме в поддержку нового закона составила почти 50%. И этот показатель превышает необходимые 30% для начала обсуждения его в парламенте страны.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Нидерландов приняли закон, согласно которому полномочия разведывательных служб могут быть значительно расширены.

Сообщается, что у данного законопроекта, несмотря на столь широкую поддержку, есть и критики. Так, глава правительства Нидерландов Марк Рютте назвал идею о пересмотре закона катастрофой.