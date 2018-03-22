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"Пусть следит": В Нидерландах поддержали закон о "Большом брате"

22 марта 2018, 14:54  •  47 • В мире
Голландцы не возражают против того, чтобы у местных спецслужб были увеличены полномочия.
Уже 49% избирателей в Нидерландах проголосовали в пользу поддержки закона о расширении полномочий спецслужб. По данным портала Dutch News, явка на референдуме в поддержку нового закона составила почти 50%. И этот показатель превышает необходимые 30% для начала обсуждения его в парламенте страны.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Нидерландов приняли закон, согласно которому полномочия разведывательных служб могут быть значительно расширены.
Сообщается, что у данного законопроекта, несмотря на столь широкую поддержку, есть и критики. Так, глава правительства Нидерландов Марк Рютте назвал идею о пересмотре закона катастрофой.

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