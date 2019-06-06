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"Пусть расскажет про свои доходы. Безработный миллионер": Навальный не убедил читателей "расследованием" о мэрских квартирах

06 июня 2019, 12:24  •  125 • Политика
Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам. Прочитав все доказательства нового расследования, читатели усомнились в его достоверности. В ответ они обратились к оппозиционеру: "Пусть расскажет про свои доходы. Безработный миллионер".
Оппозиционер Алексей Навальный выпустил новый видеоролик-расследование, в котором заявил - в мэрии Москвы откупили половину углового дома на Садовнической набережной, которая была изначально построена для льготников. Более того, Навальный утверждает, что они купили квартиры по заниженным ценам.
Дом был построен на месте исторического квартала в 2017 году. Оппозиционер уверяет - 24 квартиры заняты чиновниками. Их квартиры имеют площадь от 131 до 180 кв. м. Их рыночная стоимость порядка 70–90 млн руб.
Навальный утверждает, что 12 квартир принадлежат работникам столичной мэрии, по его мнению, они имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу. Результаты его расследования говорят, что доходы работников не могли позволить купить им данную недвижимость по рыночной цене. За какие суммы были куплены квартиры, оппозиционер не раскрывает. Из доказательств своим словам он приводит следующее утверждение. "Мы не сомневаемся, что Собянин продавал эти квартиры за 1/10 часть кадастровой стоимости", - говорит политик в своем видеоролике.
Читатели, ознакомившись с результатами расследования, усомнились в его доказательной базе. Но зато их интерес вызвали доходы самого оппозиционера.
"Пусть расскажет про свои доходы. Безработный миллионер", — написала пользователь Иванова в Twitter.
Пусть расскажет про свои доходы. Безработный миллионер.
— Иванова (@F_Dusyia) 5 июня 2019 г.

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